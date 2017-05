Von Tobias Waidhofer

Hall, Wörgl – Silz/Mötz-Trainer Aleksandar Matic ist keiner, der in Verdacht gerät, sich in fußballerische Floskeln zu flüchten. So auch vor dem heutigen (20 Uhr, Sportzentrum Wörgl) Cup-Halbfinale gegen Westligist Wörgl.

„Wir haben keine andere Option als den Finaleinzug. Wir fahren nach Wörgl, um zu gewinnen“, erteilte Matic wieder einmal jedweder Form von Zurückhaltung eine klare Absage. Realistisch gesehen bleibt den „Oberländer Gladia­toren“ aber wohl nur die Außenseiterolle, auch wenn die Wörgler zuletzt in der Westliga in einen Querlauf geschlittert waren.

Eines scheint aber sicher: Zwischen den Trainerbänken könnten heute die Emotionen hochkochen. Schließlich nehmen sich Matic und sein Wörgler Pendant Denis Husic in Sachen Lautstärke nicht viel. Matic: „Es gibt kein Pro­blem. Wir sind gut miteinander. Er schreit, was er will – ich, was ich will.“ Und auch Husic meinte: „Wir werden uns auf keine Provokationen einlassen und unser Spiel spielen. Ich habe größten Respekt vor seiner Arbeit.“

Ruhiger wird es heute (19.30 Uhr) wohl in Hall zugehen, wenn die heimischen Löwen den FC Kitzbühel empfangen. „Am Papier ist Kitzbühel Favorit. Aber es gibt auch einige Faktoren, die für uns sprechen könnten“, meint Hall-Trainer Akif Güclü. Während Kitzbühel zum Beispiel vor zwei Tagen das Spitzenspiel in Telfs (1:1) absolvieren musste, hatte Hall im Vergleich zwei Tage mehr Pause. Bei den ersatzgeschwächten Gamsstädtern soll die Rückkehr von Andreas Salvenmoser und den beiden Grubers (Maximilian und Sebastian) sowie eine Erinnerung Kraft geben: 2014 gewann Kitzbühel in der dritten Runde 2:1 in Hall. „Das Ergebnis nehme ich so“, lachte Trainer Alex Markl.