Turin – Die Meisterparty in der Serie A wurde nach einem 1:1-Remis im Turiner Derby vertagt und erstmals nach 33 Heimsiegen in Serie ließ Juve zuhause Punkte liegen – wohl dem, der solche „Sorgen“ hat.

In der europäischen Königsklasse haben Starkeeper Gianluigi Buffon und seine Vorderleute seit 621 Minuten keinen Gegentreffer kassiert. Davon musste auch der AS Monaco bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel schmerzhaft Notiz nehmen. Und wenig deutet darauf hin, dass der französische Tabellenführer, der klarerweise auf ein schnelles Tor hofft, den Rückstand noch drehen kann.

Buffon, der schon zwei CL-Endspiele 2003 (gegen Milan) und 2015 (gegen Barça) verloren hat, will seine Karriere mit dem Titel vergolden. „Neben dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2006 wäre es mein größter Erfolg. Und das am Ende eines so langen Weges, der mit Wagemut, Hartnäckigkeit und harter Arbeit gepflastert war“, sagte der 39-jährige Edelroutinier, der im Derby pausieren durfte, auf der UEFA-Website.

Massimiliano Allegri schafft an und alle folgen. Dieses Juve-Konzept soll auch heute im Rückspiel greifen. Deutschlands Weltmeister Sami Khedira kehrt nach abgesessener Sperre zurück, Allegri erwartet sein Team hochkonzentriert: „Monaco ist ein Team mit großem Können. Wir haben den Aufstieg noch nicht geschafft und wollen auch das Rückspiel gewinnen.“

Fakt ist: Nach einer Heimniederlage mit zwei Toren Unterschied noch aufzusteigen, hat in der Geschichte des Bewerbs noch keine Mannschaft geschafft. Dem AS Monaco bleibt die Hoffnung, mit jugendlichem Elan und großer Offensivkraft noch die sensationelle Wende zu schaffen. „Wir müssen zuversichtlich bleiben. Wenn wir zu Beginn des Spiels treffen, könnte das alles verändern“, sagt Trainer Leonardo Jardim.

Dass die Hoffnungen auf Jungstar Kylian Mbappé liegen, ist im Finish dieser Saison klar. Ebenso wie die Tatsache, dass dem französischen Tabellenführer ein (kleiner) Umbau droht. Die Leistungsträger sind bei den finanzstarken Topklubs im Gespräch, einer wie Mbappé ist wohl nicht zu halten. Spaniens Marca berichtet, dass Real Madrid im Rennen um den 18-jährigen Angreifer die Konkurrenz aus England (die beiden Manchester-Klubs United und City) schon ausgestochen habe. Heute muss Mbappé im Generationen­duell zunächst einmal Gigi Buffon überwinden. Aber auch dessen Vorderleute (Chiellini, Bonucci ...) sind eine ganz harte Nuss. (TT, dpa)