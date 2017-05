Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Wer jetzt nicht motiviert ist, der ist fehl am Platz!“ Wie ein Rennpferd in der Box scharrt auch Raúl Alonso in den Startlöchern. Der Trainer steht mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute (20.15 Uhr/ORF Sport Plus) gegen Fivers Margareten erstmals in der Vereinsgeschichte im HLA-Halbfinale. „Es ist Neuland für uns alle“, sagt der Deutsch-Spanier mit bedachter Stimme. Er scheint bemüht, Ruhe auszustrahlen. „Es ist ein Handballspiel wie jedes andere.“ Die Anspannung lässt sich aber nicht leugnen, es knistert förmlich. Drei Wochen nach dem Auswärtssieg im Viertelfinale bei Bregenz geht es zum nächsten Titelkandidaten: Schwaz will die Hollgasse im fünften Wiener Gemeindebezirk stürmen. Dort sind die Fivers, der aktuelle Meister und seit Kurzem neuerlich Pokalsieger, seit 730 Tagen ungeschlagen. Na und? „Jede Statistik wird irgendwann widerlegt“, so Alonso. „Wenn wir ins Finale wollen, müssen wir zumindest einmal in Wien gewinnen.“

Um im ersten Spiel der Best-of-three-Serie nicht ins offene Messer zu laufen, gelte es, die richtige Balance zu finden. „Die Fivers sind gut eingespielt und mit allen Wassern gewaschen. Sie spielen jedes Jahr im Halbfinale.“

Ziel sei es, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten, denn „dann werden die Wiener nervös“. Alonso vertraut darauf, dass die Mannschaft in den entscheidenden Situationen die richtigen Akzente setzt. „Wir haben uns im Laufe dieser Saison enorm weiterentwickelt. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt“, hofft der Coach auf eine abgebrühte Reaktion seiner jungen Mannschaft (Durchschnittsalter 23 Jahre).

Die Wiener konnten die hochkarätigen Abgänge wie jenen von Nikola Bilyk (Kiel) mit Spielern aus den eigenen Reihen kompensieren. Mit Vitas Ziura hat man den wohl herausragenden Spieler der HLA in seinen Reihen. Alonso: „Über 60 Minuten kannst du ihn nicht neutralisieren. Wir müssen das bestmöglich hinbekommen.“

Am besten mit Hilfe der eigenen Fans: „Ich freue mich, dass uns auch auswärts wieder einige begleiten.“ Allen Daheimgebliebenen sei das Public Viewing im Foyer der Schwazer Osthalle ans Herz gelegt. Es könnte ein historischer Abend werden – der bislang einzige Sieg in Wien liegt fast neun Jahre (25. Oktober 2008) zurück.