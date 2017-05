Aus Wien: Benjamin Kiechl

Wien - Da wackelte der Gemeindebau. Im Halbfinale der Handball Liga Austria brachte Schwaz am Mittwoch den Triple-Sieger Fivers Marareten an den Rande einer Niederlage. „Heast, des gib's ja ned", stießen viele Fans in der als „Hölle" titulierten Heimstätte der Fivers aus.

Nach einem 12:15-Rückstand zur Pause drehte Tirol das Spiel, um mit 27:27 in die Verlängerung zu müssen. Dort wurde man zum 32:35 ausgekontert. Zu Klängen von Opus „Live is Life" traten die Spieler am Mittwoch zunächst ins Scheinwerferlicht. Da hielten es viele in den angrenzenden Gemeindebauten nicht mehr zuhause aus und wollten „Tiroler schauen".

Wenn die Wiener raunzend und ein wenig grantelnd meinten, die Tiroler nicht auf die leichte Schulter nehmen zu dürfen, dann hatte Schwaz Handball Tirol eigentlich schon viel erreicht. „Von der Papierform her", sagte einer im breiten Wiener Dialekt. „Aber das heißt nichts mehr, die Tiroler haben einen Lauf", unterbricht ihn der andere.

In der traditionsreichen Handballschmiede im Stadtteil Margareten, in dem es keinen Fußballverein gibt, wurde Schwaz am Mittwoch ernst genommen. Und das, obwohl die Tiroler keinen guten Start erwischten. Wien schickte immer wieder Giftpfeile auf das Tor von Aliaksei Kishov. Fivers-Star Vytas Ziura war wie erwartet der Mann, den es zu stoppen galt — und leider zu oft nicht zu stoppen war.

Schon vor der Pause traf er achtmal. Und als ließe sich Schwaz provozieren, wurden dann auch noch „die lustigen Holzhackerbuam" intoniert. In der Offensive wollte wenig gelingen. Coach Raul Alonso reagierte mit einem Timeout und teils sieben Feldspieler. Aber die Tiroler verrannten sich zu häufig in der Defensiv-Kette von Margareten. „Wir haben mit dem Triple-Sieger mitgehalten.

Leider haben wir uns nicht belohnt. Sie haben in solchen Spielen mehr Erfahrung", resümierte Schwaz-Trainer Alonso. Weil die Wiener stetig trafen und auch die „zweiten Bälle" verwerteten, ging's mit einem 12:15-Rückstand in die Pause. Wie von der Tarantel gestochen legte Schwaz in Halbzeit zwei los: Der bisher unauffällige Thomas Kandolf, Joe Steiger und Kapitän Alexander Wanitschek führten Tirol zur überraschenden 19:18-Führung. Da wollten einige schon Ambros' „Zwickt's mi, I man i tram" hören. Es schien wieder alles möglich zu sein und auch Schwaz-Goalie Aliaksei Kihsov, der anfangs nicht auf Touren kam, hielt dem Druck zusehend stand.

Die Hand voll mitgereister Tiroler witterte Morgenluft. Der Krimi endete nach regulärer Spielzeit 27:27 — die Verlängerung musste her. Und in den zehn Extra-Minuten hätte Schwaz den Fivers die erste Heimniederlage seit zwei Jahren zufügen können. Letzlich sollten Ziura und Co. zu abgebrüht sein und siegten mit 35:32. Das wird mit Sicherheit ein Nachspiel haben. Am Samstag nämlich in der Schwazer Osthalle, die zur „Osthölle" mutieren wird.