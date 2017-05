Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Der Donnerstag ist der schwächste Tag“, sagt Irmgard Hupfauf. Langweilig wird ihr im Büro des Tiroler Tennisverbandes selbst an diesem Tag aber nicht. An den anderen noch weniger, am wenigsten aber ab Februar. „Nach der Auslosung geht es immer rund“, sagt Hupfauf, die seit 30 Jahren Tirols Meisterschaftsspiele koordiniert. Nicht alleine, wie sie betont. Ohne den EDV-Verantwortlichen Wolfgang Winklehner würde es nicht gehen. Was früher noch händisch eingetragen wurde, läuft längst online. „Da hat sich viel verändert, auch dank Mithilfe der Vereine“, lobt die TTV-Administratorin.

6347 Spieler haben für heuer gemeldet, 594 Mannschaften aus 109 der insgesamt 125 Tiroler Vereine. Eingeteilt in 17 Ligen, nehmen alle dieser Tage ihren Spielbetrieb auf – vom U12-Bewerb bis hin zur Meisterschaft der über 75-Jährigen –, von Jahrgang 2009 bis zum 1926 geborenen, heuer mit 91 Jahren ältesten Teilnehmer. Einzig die U9-, U10- und U15-Klassen spielen erst im Herbst.

Änderungen gab es über die Jahre hinweg einige, weiß Hupfauf. Etwa die Einführung der International Tennis Number (ITN), die die Spielstärke jedes Spielers ausweist und aufgrund deren sich die Aufstellung ergibt. Heuer neu ist, dass die einzelnen Gruppen vergrößert wurden, die Teams dadurch mehr Spiele haben und die Termine wieder komprimiert wurden. Bis Mitte Juni geht es Schlag auf Schlag, die ersten Meister stehen ab Ende Juni fest, jene in der Tiroler Liga – am 1. Juli (Damen) und 2. Juli (Herren). 35+-Herren sowie Landes- und Bezirksligen servieren nach einer Sommerpause auch im Herbst noch einmal.

Seit Montag läuft nun die TMM 2017, der Auftakt fiel mit einem 6:1-Erfolg der Kitzbüheler 55+-Damen über die TI. Am Wochenende wartet bereits ein erster Höhepunkt: In der Tiroler Liga der Herren gastiert Titelverteidiger IEV MED-EL beim TSV Hall, dem Ex-Meister. Eine erste Standortbestimmung. Bei den Damen serviert auch das Kufsteiner Meisterteam auswärts, nämlich beim Parkclub Igls.

Einzige Nicht-Konstante im durchgeplanten System: das Wetter. Ansonsten ist die Lust auf die Meisterschaft in Tirol ungebrochen groß. Die Anzahl der Teams blieb zuletzt gleich hoch, jene im U10-Bewerb stieg gar um 40 Prozent auf 36 an. Einige fiebern ohnehin schon länger dem Start entgegen. Koordinatorin Hupf­auf schmunzelt: „Jedes Jahr rufen Leute sogar noch vor der Auslosung an und wollen wissen, wann sie spielen werden.“