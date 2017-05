Von Benjamin Kiechl

Schwaz – „Wir wussten, dass es ein enges Spiel sein wird.“ Schwaz-Trainer Raúl Alonso brauchte nach der Schlusssirene im HLA-Halbfinalkrimi gegen die Fivers ein paar Augenblicke, um runterzukommen. Durchzuatmen und zu verdauen, was in der Hollgasse passiert war: Die Tiroler brachten den Triple-Sieger gehörig ins Schwitzen und hätten den Wienern beinahe die erste Heimniederlage seit zwei Jahren zugefügt. Aber „Teufelskerl“ Ivan Martinovi­c traf Sekunden vor Schluss zum 27:27-Ausgleich und die Tiroler mitten ins Herz.

In der Verlängerung wurden die Knappenstädter zum 32:35 ausgekontert. „Es ist ärgerlich, dass wir den Beginn der Verlängerung verschlafen haben. Es fehlten nur Nuancen“, meinte Alonso und sprach von einer „super Erfahrung für das Team“. Letztlich agierten die Wiener ausgefuchster. „Das sind Situationen, die die Fivers über Jahre trainiert haben. Da müssen wir mal hin. Wir setzen kleine Schritte wie damals im Silberbergwerk. Da kam man am Tag nur ein paar Zentimeter weiter.“ Zu oft gab es gegen die Abwehr und Goalie Kristian Pilipovic kein Durchkommen. „Man muss auch Vitas Ziura ein Kompliment aussprechen“, so Alonso über den Fivers-Topscorer (elf Treffer).

Sportkoordinator Thomas Lintner bewertet die Leistung der Tiroler in der „Hölle“ zwiespältig. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Einerseits sei er enttäuscht über das Gesamtergebnis und „ein bisschen über das Auftreten in der ersten Halbzeit. Da haben wir uns klar mehr vorgenommen.“ Andererseits könne man auf die sehr gute Leistung in der zweiten Halbzeit stolz sein. „Das war stark, darauf sollen wir aufbauen. Wir waren mit der nötigen Aggressivität und viel Tempo am Werk.“

Dass den Tirolern in Schnittspielen die Erfahrung fehlt, sei ein Grund für die Niederlage gewesen. „Die Fivers hatten in den letzten Jahren viele Finalteilnahmen, für uns war es ein Lernprozess und eine wertvolle Erfahrung.“ So gelte es künftig, die wenigen Chancen, die man gegen die Wiener bekommt, auch zu nützen. Lintner: „Wir haben den Sack nicht zugemacht. So haben wir die Rechnung präsentiert bekommen.“

Für das morgige Heimspiel (18.30 Uhr, Osthalle) heißt es nun „verlieren verboten“, um die Finalchance am Leben zu halten. „Die Mannschaft hat Charakter und wird schnell wieder aufstehen. Die Euphorie ist ungebrochen. Wir freuen uns alle auf dieses Spiel“, betonte Lintner.

Die Tiroler Fans sollen in der „Osthölle“ einheizen. „Ich erwarte einen Fight“, blickte Coach Alonso auf den Heim-Kracher voraus. Von seiner besten Seite will sich noch einmal der weißrussische Legionär Hleb Harbuz präsentieren. Der 23-jährige Rückraumspieler wechselt nach zwei Jahren in Tirol mit Saisonende zum ukrainischen Champions-League-Starter Saporoschje. „In Tirol habe ich mich weiterentwickeln können. Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe.“