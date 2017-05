Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „So arg war es noch nie“, macht Richard Kössler, Obmann der Tiroler Wasserballer, seinem Ärger Luft. In rund zwei Wochen sollen die Herren in die finale Play-off-Phase der Bundesliga starten, dabei sind noch vier Spiele des Grunddurchgangs offen – je zwei des WBC Tirol und des WBC Innsbruck, der beiden Tiroler Clubs.

Aufgrund von Absagen anderer Vereine waren Termine im März und April ins Wasser gefallen. Letzten Donnerstag gab es eine erneute Spielansetzung für den 25. Mai. „Wir sind jetzt dreimal bereitgestanden. Ich habe die Schnauze voll. Wir sind kein Profiverein, wo jeder immer verfügbar sein kann und muss“, schimpft Kössler.

Es spitzt sich also zu: Zwar kann am besagten neuen Termin der WBC Tirol antreten, die zweite Mannschaft aufgrund von Ausfällen und Verhinderungen aber nicht. Laut aktuellem Rundschreiben des österreichischen Schwimmverbandes bleiben die Partien Innsbruck gegen Wiener SC und gegen IW Vienna also weiterhin offen. Die Zeit drängt, die Play-offs beginnen bereits am 27. Mai.

„Ja, das wird knapp“, gestand OSV-Generalsekretär Unger Chaos im Spielplan. Die Vereine seien nicht in der Lage gewesen, sich die Termine auszumachen. Nächstes Jahr werde deshalb ein Rahmenspielplan festgelegt und Verschiebungen seien nur noch mit Genehmigung des Verbandes möglich, verspricht Unger.

Brisant: Bis zu seiner Ablöse vor zwei Jahren durch Gerd Lange als OSV-Verantwortlicher der Sparte Wasserball war WBCT-Obmann Kössler für eben jene Koordination zuständig: „Meine Vorschläge wurden ignoriert. Ich habe mich um das alles stets gekümmert, aber das ist ja nun nicht mehr meine Aufgabe“, schließt der Tiroler.