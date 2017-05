Von Alex Gruber

Innsbruck – Zuweilen wird das Fußball-Unterhaus vom ein oder anderen (Funktionär) mit der großen Champions League verwechselt. Aber vielleicht ist ja genau diese Begeisterung nötig, um den Laden am Laufen zu halten. Wie man’s nimmt ...

Dieser Tage bietet der SV Völs in der UPC Tirol Liga den Stein des Anstoßes: Mittlerweile Ex-Coach Markus Seelaus hat den Klub seiner Aussage nach am Montag und frühzeitig darüber informiert, dass er im Sommer auf die Trainerbank seines Ex-Klubs SVI wechseln wird. Es folgte am Mittwoch der wichtige 2:1-Sieg im Abstiegskampf gegen Fügen und der Sprung über den ominösen Strich, ehe Seelaus am Donnerstag von den Völsern beurlaubt wurde. „So ist das Geschäft. Ich habe das zu akzeptieren, obwohl ich gerne bis zum Sommer weitergearbeitet hätte, um den Klassenerhalt zu fixieren“, sagt Seelaus. Nachsatz mit Augenzwinkern: „Zumindest habe ich noch einen Sieg feiern dürfen.“ Gestern sammelte er in der Wiesengasse beim SVI seine Eindrücke, heute will er als interessierter Beobachter dennoch zum Derby nach Kematen pilgern.

Darf sich Thomas Meischberger übrigens noch ins Völser Tor stellen, wenn er im Sommer retour zum SV Kematen wechselt? Der Sarkasmus sei an dieser Stelle verziehen. Aber das Unterhaus lebt ja auch vom Schmäh – die Akte Seelaus (sofern es nicht andere Hintergründe gibt) wirft überdimensionale Zweifel auf. Zumal der SVI nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat.

Fakt ist, dass der SV Völs seit Donnerstag einen der österreichweit ganz, ganz wenigen Trainer führt, der im Fußball-Unterhaus die UEFA-Pro-Lizenz vorweisen kann – Roli Ortner kehrt zurück: „Ich bin seit über einem Jahrzehnt Völser und Völs ist eine tolle Gemeinde. Ich führe diese Saison in den letzten sieben Spielen gerne zu Ende“, weist er seine Mission als „Herzensangelegenheit“ aus. Danach sei schon wieder Schluss, will sich Ortner voll und ganz als Personal Coach Nachwuchstalenten, „Otto Normalverbrauchern“ oder auch Grenzgängern widmen, die den Mount Everest besteigen wollen. Das Leben bietet viele Blickwinkel und Facetten.

Nur einen Steinwurf von Völs entfernt hat auch beim FC Zirl die Trainersuche für die neue Saison längst begonnen. Der Favorit heißt Jürgen Zimmermann.