Von Max Ischia

Innsbruck – Nein. Unstetigkeit kann man einem wie Nico Delle Karth nicht vorwerfen. 18 Jahre lang, also mehr als sein halbes Leben, war Tirols Segel-Aushängeschild mit ein- und demselben Vorschoter (Niko Resch) unterwegs, wurde mit dem Kärntner im 49er u. a. zweimal Vizeweltmeister (2007, 2011), gewann zweimal den Gesamtweltcup (2010, 2015) und ordnete nach drei mehr oder minder erfolgreichen Olympia-Kampagnen zuletzt alles dem großen Traum Edelmetall in Rio de Janeiro unter. Ein olympisches Vorhaben, mit dem das kongeniale Duo vergangenen Sommer einigermaßen Schiffbruch (Platz 12) erlitten hatte. Letztlich folgte dieses Frühjahr die endgültige Trennung von Partner und Bootsklasse (49er).

Schon zuvor, im Jänner, hatte sich Delle Karth mit der jungen Vorschoterin Laura Schöf­egger in der Nacra-17-Klasse versucht – und mit einem dritten Rang beim Weltcup-Auftakt vor Miami einen Traumstart hingelegt. Auch Platz neun in der Vorwoche vor Hyeres (FRA) konnte sich sehen lassen. Und doch: Es war zu wenig. Zumindest aus Sicht Delle Karths, der die eingefahrenen Platzierungen aufgrund mangelnder Dichte nicht überbewertet wissen wollte. „In der nacholympischen Saison fehlen doch viele Topboote.“ Letztlich sei der 32-Jährige zur Erkenntnis gekommen, „dass ich nicht glaube, mit Laura in den nächsten Jahren den Sprung ganz nach vorne zu schaffen“. Dass die Salzburgerin neben mangelnder Erfahrung von ihrer Statur her etwas zu klein und zu leicht war, kam erschwerend hinzu. Delle Karth: „ Wenn ich fünfte Olympische Spiele anstrebe, dann nur unter der Voraussetzung, dass wir um eine Medaille mitsegeln können.“ Und weil dieser Glaube über die Monate nicht größer wurde, war der Entschluss letztendlich ein logischer.

Jetzt sitzt er da, der Tiroler Seebär, mit gebräuntem Gesicht und doch wirkt er etwas blass um die Nasenspitze. So gerne die Frohnatur in Tokio 2020 einen fünften Angriff auf olympisches Edelmetall machen würde, so vieles steht derzeit in den Sternen. Auch, weil die Auswahl unter entsprechend talentierten Vorschoterinnen stark begrenzt ist. „Wir sind halt keine Segelnation. Die Frage ist, ob ich die Richtige finde, sonst macht es keinen Sinn.“

Erst einmal möchte Delle Karth „alle Für und Wider“ abwägen und die Zeit für sich arbeiten lassen. Ende November wird der Zugsführer beim Heeressportzentrum abrüsten, wiewohl ihm im Falle einer fünften Olympia-Kampagne ein Wiedereinstieg in Aussicht gestellt wurde. Von einer Schaffenspause bis zum Karriereende ist alles möglich. „Aus jetziger Sicht ist es wahrscheinlicher, dass ich aufhöre. Aber warten wir ab.“