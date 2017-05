Madrid – Novak Djokovic ist am Freitag kampflos in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Der als Nummer zwei gesetzte Serbe profitierte von einer Verletzung des Japaners Kei Nishikori. Der als Nummer sechs gesetzte Asiate wollte wegen einer neuerlichen Verletzung am rechten Handgelenk kein Risiko eingehen. Djokovic trifft nun auf Rafael Nadal oder David Goffin.

Die Blessur beim Weltranglisten-Achten sei beim 6:4,6:3-Erfolg über David Ferrer (ESP) am Vortag aufgeflammt. „Ich möchte für die kommenden Wochen kein Risiko eingehen und schon gar nicht für Roland Garros“, ließ Nishikori verlauten. Seine Teilnahme am nächsten Masters-1000-Event in Rom, das schon am Sonntag beginnt, ist fraglich.

Die Verletzung Nishikoris ist allerdings nicht neu, er hatte sie sich schon Anfang März in Miami zugezogen. Er hatte dann trotz mehrwöchiger Pause auch für das Turnier in Barcelona absagen müssen und erst diese Woche in Madrid sein Comeback gegeben. Offenbar zu früh. (APA/AFP)