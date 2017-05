Von Alex Gruber

Schwaz – „Siegen oder fliegen“ heißt das Motto heute für die erste Garde von Handball Tirol, nachdem man das Hinspiel in Wien denkbar knapp erst in der Verlängerung verloren hat. Den „Muss“-Charakter – im Fall einer Niederlage ist die Saison ja beendet – stellt Sportkoordinator Thomas Lintner im Wissen um alle Nuancen aber nicht in den Raum: „Wir wollen die bestmögliche Leistung in die Halle stellen. Wir haben im ersten Spiel gesehen, dass wir auf Augenhöhe sind. Und wir wollen ein Feuerwerk anzünden.“

Nach einem Jahr ohne Heimniederlage sind die Fans in der Sporthalle Ost ohnehin längst auf Betriebstemperatur gekommen. „Die Stimmung ist hervorragend. Und ich bin mir sicher, dass das Publikum Druck auf den Gegner ausüben und uns unterstützen wird“, freut sich Schwaz-Coach Raul Alonso auf ein echtes Spektakel. Der Spitzname „Osthölle“ ist ja auch aus seinem Munde und unter seiner Führung gewachsen.

An vielen taktischen Schrauben konnte man nach der frühmorgendlichen Heimkehr am Donnerstag nicht mehr drehen, Regeneration und viele Einzelgespräche waren das Gebot der Stunde: „Ich hoffe, dass wir die nötige geistige und körperliche Frische haben“, führt Alonso aus.

Die Fivers reisen als Meister mit einer echten Handball-Maschine an: Denn einer wie Vytautas Ziura, seit Mittwoch 38 Jahre alt und überragender Akteur im Hinspiel, wird nur selten geboren. „Er hat immer noch internationale Klasse und macht sie eine bis eineinhalb Klassen besser“, verneigt sich Alonso in allem Respekt vor dem Ausnahmekönner. Der Weg zum Sieg wird auch darin liegen, Ziura irgendwie in den Griff zu bekommen: „Er ist omnipräsent. Einen Spieler wie ihn kann man nicht stoppen, man muss versuchen, ihn einzugrenzen“, gab der Schwaz-Coach seinen Spielern ein paar Tipps mit auf den Weg.

Über eine Video-Wall vor der Halle wird kurzfristig entschieden, aufgerüstet (auch kulinarisch) wurde rund um Geschäftsstellenleiter Dominik Stecher für den Halbfinal-Kracher aber an allen Fronten. Das Saisonhighlight soll nach einem Sieg am heutigen Abend ja in einem Entscheidungsspiel im fünften Wiener Gemeindebezirk gipfeln.

Die letzte Personalentscheidung am Legionärssektor – voraussichtlich zwischen Harbuz Hleb und Michael Nicolaisen – wird erst kurz vor dem Match gefällt. „Wir suchen die, mit denen wir die beste Chance haben“, stellt Lintner klar. Ein Grund, warum Sparkasse Schwaz Handball Tirol alles zuzutrauen ist.