Von Tobias Waidhofer und Alois Moser

Zirl – Der Zirler Höhenflug im Frühjahr der UPC Tirol Liga erreichte am Samstag seinen vorläufigen Höhepunkt. Der 1:0-Erfolg gegen Tabellenführer Kitzbühel brachte nicht nur neue Spannung in den Titelkampf, der „Dreier“ spülte die Aschenwald-Truppe außerdem auf Platz zwei der Frühjahrstabelle. „Das war eine sensationelle Leistung der ganzen Mannschaft“, zeigte sich auch Obmann Martin Plattner begeistert.

Und weil die Abstiegsgefahr gebannt ist, laufen die Planungen für die kommende Saison längst auf Hochtouren. Einen neuen Trainer wird es dann in Zirl definitiv geben, denn Christoph Aschenwald zieht im Sommer einen Schlussstrich. „Leider“, wie Obmann Plattner betont. „Ich zähle noch nicht die Tage bis zur Unterhaus-Pension“, lacht der „Aschi“. Sein Job am Rechnungshof (Kontrollabteilung der Stadt) Innsbruck nehme ihn sehr in Anspruch. „Außerdem will ich die Zeit mit meiner Frau genießen. Wir wollen uns neu verlieben“, lacht der Mann, der seit 1998 als Trainer arbeitet.

Die Arbeit in Zirl wird der Mann, der weiter die Tiroler Nachwuchs-Auswahl betreut, vermissen: „Es ist richtig schade. Ich fühle mich hier extrem wohl und bin auch mit dem gesamten Vorstand sehr gut zusammengekommen.“ Neuer Mann auf der Kommandobrücke soll dem Vernehmen nach Ex-Inzing- und Volders-Coach Jürgen Zimmermann sein. Eine endgültige Entscheidung wird Anfang der Woche fallen.

Ein anderer Transfer – und zwar ein für die Tiroler Liga hochkarätiger – ist bereits fixiert: SVI-Urgestein Daniel Heissenberger wird seinen Stammverein verlassen, um in Zirl nach 14 Jahren beim SVI eine neue Herausforderung zu suchen. Und Plattner stellte gestern auch einen weiteren Top-Transfer in Aussicht: „Wir verhandeln mit einem Spieler, der aus der Westliga kommt.“ Der Name Stefan Milenkovic (SC Schwaz) wird dabei in der Gerüchteküche genannt. Allerdings soll auch die Reichenau Interesse an dem Angreifer, dessen Abschied aus Schwaz Trainer Stefan Höller bereits bestätigt hat, bekundet haben. Und weil in der Tiroler Unterhaus-Szene viel geredet wird, tauchen auch die Namen Kevin Radi (Absam), Michael Simic (SVI) und Lukas Weniger (Völs) in der Transfer-Lotterie auf.

Gerüchte, denen Obmann Martin Plattner aber (vorerst) eine Absage erteilt: „Mit diesen Spielern hat es keine Gespräche gegeben.“ Eines stellt der Zirler Vereinschef aber klar: „Der Höhenflug des Frühjahres soll weitergehen. Wir wollen kommende Saison ins gesicherte Mittelfeld mit Blick nach oben.“ Dass bekannte Unterhaus-Namen aber noch lange keinen Erfolg garantieren, weiß man in Zirl. Der letzte Abstieg aus der Tiroler Liga (2015) war auch mit Spielern wie Trailovic, Stojadinovic oder Hobel nicht zu verhindern. Eines ist sicher – in Plattners kleiner Zirler Fußball-Welt wird es so schnell nicht langweilig.