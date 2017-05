Die Vorzeichen hatten es nicht unbedingt erwarten lassen: Auf der einen Seite die in guter Form befindliche Reichenau, auf der anderen Seite die kriselnde Union. Am Ende wurde es dann ein Spiel auf Augenhöhe – mit dem glücklichen Ende für die Roten. 2:1 stand es nach 90 Minuten für die Gastgeber, dabei hätte es durchaus auch zu einer Punkteteilung kommen können, geht es nach Union-Trainer Roland Oberprantacher: „Wir waren heute sicher ebenbürtig.“

Seine „Blauen“ waren durch Marco Walser in Führung gegangen, doch die Hausherren bewiesen Effektivität: Zwei Tore aus zwei Standards sorgten für die schmeichelhafte Führung, Patrick Steinkellners Freistoß ging via Latte ins Tor. In der ersten Hälfte hatte man von der Reichenau auch ungewohnt hohe Bälle gesehen: „Das haben wir als Überraschungseffekt ausprobiert“, meinte Trainer Gernot Glänzer.

Auch nach dem Wechsel spielte die Union mit – allein: Der letzte Pass wollte nicht gelingen. „Wir haben es verabsäumt, unsere Chancen zu nutzen“, kommentierte Oberprantacher. Wie in Minute 74, als der Ball statt ins leere Tor nur an die Stange klatschte.

Reichenau-Coach Glänzer bemängelte in Hälfte zwei lediglich „mangelnde Kaltblütigkeit“. Nach dem Sieg in einem wenig hitzigen Derby bleibt die Reichenau damit weiter erster Verfolger des Spitzenduos: „Wir schauen uns das entspannt aus der Ferne an.“ (a.m.)