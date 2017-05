Die Tour of the Alps als Appetithappen für die Rad-WM 2018 - wie wurde das Rennen mit Etappenziel auf die Hungerburg angenommen?

Kaufmann: Die Bevölkerung zeigte sich sehr straßenradinteressiert und ich gehe davon aus, dass es eine tolle WM wird.

Was macht Sie so sicher?

Kaufmann: In der Bewerbungsphase ging es etwas zögerlich voran, jedoch seit dem Zuschlag sind wir auf einem guten Weg. Mit Georg Spazier, Leiter des Organisationskomitees und GF der innsbruck-tirol sports GmbH, sowie Andreas Klingler (Walchsee Challenge) und Wolfgang Konrad (Wien-Marathon) haben wir erfahrene Leute im Organisationskomitee. Stadtintern sind zudem wesentliche Personen eingebunden. Egal, ob es um Baukoordination oder Genehmigungsverfahren geht, es gibt immer nur einen Ansprechpartner.

Mit der zeitgleich stattfindenden Kletter-Weltmeisterschaft erwarten Innsbruck zwei Großereignisse.

Kaufmann: Ich hatte die Sorge, dass sich die Suche nach Sponsoren schwierig gestalten könnte, schließlich ist die Rad-WM eine der größten Sommersportveranstaltungen überhaupt und die Gefahr, dass die Kletterer unter die Räder kommen, war nicht klein. Aber deren OK-Team um Michael Schöpf ist hervorragend aufgestellt, es werden uns zwei tolle Veranstaltungen gelingen.

Mit einem Budget von 12 Millionen Euro bewegt sich die Rad-WM gemessen an Vorgängern am unteren Limit.

Kaufmann: Der Anteil der Stadt bleibt bei 680.000 Euro, dafür gibt es eine gültige Beschlussfassung. Wir sind gebunden, da sind sämtliche Leistungen wie etwa Straßenadaptierungen beinhaltet. Bei der Kletter-WM sind € 500.000 budgetiert.

Was soll am Ende dieser WM im September 2018 bleiben?

Kaufmann: Wir spielen nur einen kleinen Part, unsere Radweg-Initiative gibt es bereits seit über zehn Jahren. Aufholbedarf sehe ich in der Inntal-Furche, wenn wir wirklich ein Radsport-Land werden wollen. Im Oberinntal fahre ich zeitweise drei Meter neben der Autobahn, das erhofft man sich als Tourist nicht, das sollte durch die WM schon besser werden.

Die Kletterer haben Ihre Nachhaltigkeit in Form des neuen Kletterzentrums am Sillzwickel.

Kaufmann: Der Hype beim Klettern hält an, die Halle ist in Mitteleuropa wirklich eine der schönsten. 25.000 Eintritte im Tivoli jährlich lassen mich glauben, dass die Grenzen nach oben offen sind. Im Frühjahr konnte das neue Kletterzentrum am „sillside“ feierlich an die NutzerInnen übergeben werden. Die barrierefreie Gesamtanlage mit rund 35.000 Griffen sowie ca. 600 Routen ist von innen und außen erlebbar. Hier werden sich sowohl die Weltelite des Klettersports als auch HobbysportlerInnen wohlfühlen. Wir haben Anfragen aus Polen, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, der Weltverband gratulierte uns.

Tirol im Allgemeinen, Innsbruck im Besonderen, erwartet in den kommenden Jahren eine Flut an Großveranstaltungen. Wie sieht die Entwicklung abgesehen der möglichen OIympia-Kandidatur aus: Soll der Rhythmus beibehalten werden?

Kaufmann: Gewisse Großveranstaltungen wie das Bergiselspringen bzw. Air & Style haben ohnehin einen Automatismus, die werden wir immer haben. Viel Augenmerk werden wir unserer Sportinfrastruktur schenken müssen. Die zu erhalten kostet rund eine Million Euro im Jahr, und das stellt in Zeiten sinkender Budgets eine Herausforderung dar.

Da fällt einem unweigerlich der Bergisel ein, der für die nordische Ski-WM ein Facelifting erhält. Kommt das vieldiskutierte Flutlicht?

Kaufmann: Es gibt derzeit Gespräche zwischen Bund, Land, Stadt und ÖSV betreffend Infrastrukturmaßnahmen und deren Finanzierung.

Die Machbarkeitsstudie im Hinblick auf Olympische Winterspiele 2026 läuft. Hat sich an Ihrer Befindlichkeit der Veranstaltung gegenüber etwas geändert?

Kaufmann: Seit der Eishockey-A-WM 2005, über die Fußball-Euro 2008 bis zu den Youth Olympic Games 2012 wissen wir, dass Tirol Großsportveranstaltungen hervorragend abwickeln kann. Wenn seitens IOC-Präsident Thomas Bach die Agenda 2020 zur Umsetzung kommt, wenn es wirklich redimensionierte Spiele gibt, dann wäre ich mit Begeisterung dabei: Spiele von Hochfilzen bis zum Arlberg, vielleicht mit Bozen und Süddeutschland, und das bei überschaubaren Investitionen, das wäre ein Zeichen gegen Gigantismus.

Ihre Antwortet beinhaltet viele „Wenn“. Würden Sie sich bei einer positiv verlaufenen Studie grundsätzlich für eine Kandidatur aussprechen?

Kaufmann: Es braucht neben der positiven Studie einen breiten politischen Schulterschluss und ein für alle stemmbares Finanzierungskonzept.

Natürlich bedarf auch der Tiroler Sportler einer geeigneten Infrastruktur auf kleinerer Ebene.

Kaufmann: Wir haben unsere Vorhaben alle erfüllt, das zeigen die jährlichen Instandhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den Sportanlagen. Offen ist noch das Trainingszentrum American Football südlich des Tivoli. Derzeit laufen Finanzierungsgespräche zwischen Land und Stadt. Wir stehen Gewehr bei Fuß, die Raiders haben sich das auch verdient.

Ein Stadion für alle wird es nicht, die Ost-West-Ausrichtung lässt laut Regularien kein Fußballbewerbsspiel zu.

Kaufmann: Ich hätte mir Naturrasen gewünscht, um das als Kleinstadion zu nützen, aber es ist so wie es ist. Die abgespeckte Version mit ausgelagertem Kraftraum und Cheerleader-Halle in der alten Kletterhalle, dafür eine Tribüne für 600 Leute - das ist überschaubar. Große Spiele bleiben im Tivoli. Auch in Ost-West-Ausrichtung sind Spiele genehmigt ( siehe Reichenau und viele andere in Tirol/Österreich!)

Wie sehen Sie die Entwicklung der Innsbrucker Spitzensportvereine?

Kaufmann: Beim Handball finde ich schade, dass in Tirol es außer Innsbruck und Schwaz wenig gibt, bei den Damen findet sich nur mehr der SVO. Bei den Innsbrucker Haien (Eishockey) zeigt der Weg nach einer tollen, erfolgreichen Saison weiter nach oben, ein Lichtpunkt neben der etwas tristen Fußball-Geschichte. Ich wünsche Wacker-Präsident Gerhard Stocker alles Gute für das Erreichen seiner Ziele.

Sie sprachen den FC Wacker an - wie sehen Sie dessen Entwicklung vor der anvisierten Aufstiegssaison?

Kaufmann: Man hat es nicht einfach, große Sponsorenverträge laufen aus. Wir haben seitens der Stadt den Gemeinderatsbeschluss, zahlen 50 % der Infrastrukturkosten und 30.000 Euro an die Damen. Ich hoffe dass diese Unterstützung hilft den Aufstieg in die höchste Liga zu erreichen.

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Jahreshauptversammlungen kleiner Vereine besuchen?

Kaufmann: Das Problem liegt weniger bei den Mitgliedern als bei den Funktionären - die Struktur ist sehr überaltert. Es wird immer schwieriger, Leute zu einem Amt zu bewegen. Die Menschen sind nicht weniger sportbegeistert, aber weniger vereinsgebunden.

Ein Blick in die Zukunft - was erwartet die Innsbrucker möglicherweise erst nach der Wahl im kommenden Jahr?

Kaufmann: Am Horizont haben wir die 50-m-Schwimmhalle: Die Standortstudie liegt vor, 30 Millionen Euro kostet die Errichtung. Aber auch jährliche Betriebskosten von einer Million Euro stellen einen Kraftakt dar, das muss man zu fälligen Sanierungskosten für das Bad in der Höttinger Au und dem Ganzjahresbetrieb Tivoli hinzurechnen. Wir müssen uns die Frage stellen: Wollen wir das stemmen? Ich bin nach wie vor dafür, aber nur wenn es eine Lösung für die Kosten gemeinsam mit dem Bund und dem Land Tirol gibt.

Das Gespräch führte Florian Madl