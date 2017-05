Köln, Paris – Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft stehen vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase sieben der acht Viertelfinalisten fest. Nach Russland, USA und Schweden (Gruppe A) haben seit Montag auch Titelverteidiger Kanada, Tschechien, Schweiz und Vize-Weltmeister Finnland den Aufstieg sicher. Kanada besiegte am Montag in Paris Norwegen mit 5:0, womit alle Entscheidungen in der Gruppe B gefallen sind.

Der letzte freie Platz in der K.o-Phase wird am Dienstag (20.15) in Köln im Duell zwischen Deutschland und Lettland ermittelt. Zweiter Absteiger neben Slowenien ist Italien, das am Montag in Köln Dänemark mit 0:2 unterlag. Damit müssen die beiden Aufsteiger gleich wieder zurück in die zweite Leistungsstufe. Seit Frankreich 2008 hat kein Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft.

Den nächsten Anlauf dafür unternehmen nächstes Jahr Österreich und Südkorea, die sich im April in Kiew für die A-WM 2018 (4. bis 20. Mai) in Dänemark (Kopenhagen und Herning) qualifiziert haben. Das Teilnehmerfeld 2018 ist seit Montag komplett, die Gruppeneinteilung erfolgt nach der WM anhand der Weltranglisten-Platzierungen.

Dänemark fixierte den Erfolg über Italien erst im Finish. Nichlas Hardt gelang 2:24 Minuten vor dem Ende in Überzahl das 1:0, den zweiten Treffer erzielte Peter Regin 1:13 Minuten vor der Sirene ins leere Tor. Der Däne Sebastian Dahm, in der abgelaufenen EBEL-Saison noch Goalie der Graz 99ers, musste nur 16 Schüsse abwehren. Kanada setzte sich gegen Norwegen souverän durch, vier der fünf Treffer schoss der Titelverteidiger im Powerplay. (APA)