Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Während andere in der Klasse sitzen, schwitzen sie noch, die Schüler des Sport-BORG (seit 1987) und der Sport-HAS (seit 1997). So wie gestern im Kraftraum des Landessportzentrums beim Tivolistadion. Zweimal wöchentlich beginnt für die 226 Nachwuchssportler aus 34 verschiedenen Sportarten die Schule zwei bzw. drei Stunden später – eine der Abweichungen vom herkömmlichen schulischen Ausbildungssystem in der Oberstufe.

Eine andere ist etwa die zusätzliche Unterstützung, die seit einem Jahr unter dem Titel „Förderverein für Nachwuchsleistungssport Tirol“ zusammenläuft. Von Bund, Land und Stadt finanziert, werden allgemeines Früh­training, Ernährungsberatung, Physiotherapie, Psychologie und medizinische Betreuung angeboten – so wie auch der für Eltern angebotene Vortrag am kommenden Samstag (siehe Kasten).

Was technisch klingt, heißt praktisch, dass Tirols Fachverbände dadurch weitere professionelle Unterstützung ihrer Sportler bekommen. Verbände, in denen aber höchst unterschiedlich gearbeitet wird – nicht nur aufgrund der sportartspezifischen Notwendigkeiten.

Während einige mit hauptberuflichen Nachwuchstrainern ausbilden (können), scheitert es bei anderen bereits an den Strukturen im Verband – also mitunter nicht nur an der Finanzierung.

Jahr für Jahr ist auch die Aufnahme an den beiden Schulen ein Thema. Als Ziel gilt, jeweils drei Klassen (2 Sport-BORG, 1 Sport-HAS) zu starten. Die Breite an aussichtsreichen Jungsportlern ist in Tirol aber begrenzt, die Qualität soll erhalten bleiben. Die Auswahl der zukünftig Besten gestaltet sich bei den etwa 14/15-Jährigen oft schwierig, sport­artenübergreifende Kriterien sind neben schulischen und sportmotorischen Voraussetzungen kaum festzusetzen. Zahlenmäßig dominiert jedenfalls der Fußball, auch weil es für die Teamsportler in Tirol keine schulisch gesonderte Akademie gibt.

Unterstufen-Formen, wie es sie etwa speziell für Turner in der Schweiz gibt, sind in Tirol derzeit kein Thema, das Lehrlingsthema ist es hingegen schon. Denn: Wer über schulische Kriterien stolpert, für den wird es mit dem Leistungssport für gewöhnlich eng. Zwar gibt es noch kein­e Sonderform, laut Landes-Sportamtsleiter Reinhard Eberl aber ab Herbst ein Projekt für Skisportler im Oberland. Auf eine Ausbildung ganz zu verzichten, leisten sich lediglich Einzelne. Nur in wenigen Sportarten kann man – Erfolge vorausgesetzt – finanziell überleben.