Von Josef Metzger

Wien – Schauplatz Rosen­hügel, Wien-Speising: Wo sich einst ein großes Filmstudio ausbreitete, steht jetzt nur noch eine an romanische Kirchen erinnernde, hohe Halle als einziges Relikt, in dem die heimischen Hoffnungen der Rhythmischen Gymnastik von der eingeheirateten Bulgarin Lucia Egermann ins Gebet genommen werden. Allen voran Österreichs in Wien lebende rhythmische Vorturnerin der Nation, Nicol Ruprecht, 24, aus Wörgl.

Man muss zweimal hinschauen, um den Eingang zu finden, eine schlichte Stahltür, auf der ein angeklebter Zettel den Weg weist: „Austria­n National Center Rhythmic Gymnastic“. Innen ist’s so dunkel, dass sich das Auge erst an die Düsternis gewöhnen muss, die nur von wenigen Dachlampen erhellt wird. Egermann: „Wir sind das gewöhnt, aber wir müssen sparen. Viel Licht kostet viel Geld.“

Einerlei. Dort, wo einst Filme, TV-Serien und Glücksräder gedreht wurden, kämpfte Ruprecht bis zuletzt im Countdown für die EM in Budapest (morgen und Samstag Einzel und Juniorinnen-Gruppe, Gerätefinale Sonntag) mitunter verzweifelt um den Dreh, wie sie das neue Programm für Band, Ball, Reifen und Keulen perfektionieren kann. Immer wieder schlichen sich Fehler ein, vor allem bei den Würfen mit den goldenen Keulen, die sie mal mit Händen, mal mit dem Wadl hätte auffangen sollen – zu den Klängen des Musicals „Cabaret“, das sie selbst mit Lucia und Robert Hewitt (Staatsopern-Ballett) ausgesucht hat. Mitunter ging mit Nicol dann der Frust durch, wenn’s nicht und nicht so klappen wollte. Wie schon beim verpatzten Weltcup in Sofia (29.) vor einer guten Woche, wo sie so schlecht platziert war wie seit Junioren­zeiten nicht mehr.

Für Trainerin Lucia kein Grund zur Sorge. „Die Weltmeisterin war in Sofia sogar noch schlechter“, erinnert sie daran, dass gut Ding eben Zeit brauche, um Kampfgerichte zu Top-Wertungen zu bewegen. „Der Mensch ist ja keine Maschine“, betont Egermann. „Fehler sind normal, wenn man ein Programm einstudiert, das um gut 80 Prozent schwerer ist als das, was Nici vorher präsentiert hat.“

Zur EM ging es zweifach mit der Bahn („Zum Zug per Straßenbahn – für alle würde das Taxi schon mehr als 100 Euro kosten. Die brauchen wir für Wichtigeres!“). Wichtig sind ihr auch Höchstschwierig­keiten, nur die führen zu Höchstnoten. „Ich will“, sagt Lucia, „mit Nici unbedingt ganz nach oben kommen. Und das geht nicht in drei Monaten – für ein perfektes neues Programm brauchst du ein bis zwei Jahre, damit es sitzt.“ Oder andersrum: Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Auch wenn es sozusagen im Vorübergehen ein­e EM im Nachbarland ist.

Apropos lernen: Nach dem Ausfall von Natascha Wegscheider (Bänderriss im Knöchel) feiern Anastasia Potemkina (W) und Nicole Weinl (V) ihr EM-Debüt. Ebenso wie die Tirolerin Romana Nagler. Die 15-jährige BRG-Kufstein-Schülerin tritt mit Österreichs vielversprechendem Juniorinnen-Nationalteam in der Gruppe an.