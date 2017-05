Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es ist nicht mehr alles so, wie es einmal war im Leben des Lucas Auer. Vor drei Jahren startete der heutige Mercedes-Pilot in das Abenteuer Deutsches Tourenwagen Masters (DTM). Wenn er morgen an den Lausitzring zurückkehrt, dann wird er das erstmals als Führender in der DTM-Wertung tun. „Ich bin stolz auf das Erreichte“, lässt er in einer kurzen Phase der Rekapitulation das Geschehene Revue passieren. „Aber ich habe mir auch den A ... dafür aufgerissen.“

Knapp zwei Wochen ist es her, da konnte Auer mit einem Sieg und einem vierten Platz am Hockenheimring überzeugen. Danach war das Hand­y nicht nur voll mit Glückwunschnachrichten, sondern auch mit jeder Menge Presse­anfragen. „Das dauerte auch nicht ewig, ab ungefähr Dienstag war wieder Alltag eingekehrt“, sagte Auer.

Rund um seine Person gingen die Diskussionen trotzdem weiter. Vor allem das Them­a Formel 1 sprachen nicht nur sein Onkel Gerhard Berger (DTM-Boss) an, sondern auch der Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko. Der Tiroler müsse die DTM-WM gewinnen, erst dann sei die Türe zur Königsklasse offen, erklärte der Doktor.

Auer sind solche Gedankenspiele (noch) egal. „Die Formel 1 löst derzeit keine Gefühlsregung in mir aus. Weil meine Gegenwart DTM und Mercedes heißt. Wenn ich jetzt an die Formel 1 denken würde, dann würde ich nicht in der Gegenwart leben“, wischt der 22-Jährige diese Art von Gedankenspielen schnell vom Tisch.

Der Fokus des derzeit erfolgreichsten Tiroler Motorsportlers liegt klar auf dem Lausitzring. Auf jenem Ort, wo er im Vorjahr rotweißrote PS-Geschichte geschrieben hatte: Erstmals durfte ein österreichischer Fahrer einen Sieg in der DTM bejubeln.

Viel wert sei das nicht mehr, wenn man den Neffen von Berger fragt: „Wir haben heuer ein neues Regulativ– da wird es schwer zu sagen, wo wir stehen“, philosophierte der Kufsteiner: „Aber unser Mercedes ist stark.“

Entscheidend sei, welches der drei Teams (Audi, BMW, Mercedes) die gewonnenen Daten vom Hockenheimring am besten verarbeitet und die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Auer: „Wir fahren mit einem guten Gefühl an den Ring. Es wird sicher wieder ein unglaubliches Motorsport-Festival.“

Dass er diese Reise erstmals als Nummer eins antreten kann, „fühlt sich toll an, mehr aber auch nicht“. Dafür gehe die Saison einfach noch zu lange.

Apropos Berger: Seinen Onkel traf der „Luggi“ nur kurz am Hockenheimring. Auer: „Wir haben uns nur vor dem Rennstart gesehen.“ Dass der Onkel nun zugleich sein Boss sei, tangiert ihn nur am Rand­e. „Am Anfang war es überraschend – wenn wir uns jetzt sehen, ist es eigentlich wie immer. Da hat sich nichts geändert.“