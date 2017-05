Aus Rom: Günter Almberger

7.30 Uhr: Tagwache! Faulenzen gibt es nicht. Nach der Finalniederlage gegen Rafael Nadal beim Turnier in Madrid gönnte sich Thiem einen „Ruhetag“ – wenn man die Anreise nach Rom als Ruhen und Erholen bezeichnen will. Nach dem Frühstück geht es mit den ersten Stretchingübungen los.

10.30: Der Lichtenwörther greift wieder zum Schläger. Aber nicht wie Novak Djokovic oder Rafael Nadal auf einem der zahlreichen (Trainings-)Plätze im Foro Italico, sondern auf der kleinen Clubanlage Parioli 15 Autominuten entfernt. Zusammen mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff schlägt sich der 23-Jährige knapp zwei Stunden für seine erste Partie in Rom ein. Dass es für den österreichischen Jungstar keinen freien Trainingsplatz im Foro Italico gab, lässt Thiem kalt. „Es ist beeindruckend, wie er sich auf solche oder andere widrige Umstände einstellen kann. Das ist seine Qualität. Fast schon kitschig, wie bodenständig er ist. Ich muss ihn von keiner Wolke runterholen. Er ist zwar Top Ten, da muss er aber nicht mit einem Theater anfangen“, betont Coach Günter Bresnik nach der Einheit. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das Einschlagen auf römischen Sand dennoch nicht statt. Ein Kamera-Team und ein Radioreporter bitten die Nummer sieben der Welt vor das Mikrofon. Anschließend zieht er sich zur Regeneration und Mittagspause zurück.

14.15: Eine halbe Stunde vor Thiem ist im Pressezentrum des Center Courts eine Pressekonferenz mit Sandplatzdominator Rafael Nadal angesetzt. Der Spanier, offensichtlich kein Freund dieses für ihn verpflichtenden Austausches mit den Journalisten, spult die Angelegenheit routiniert runter. Phrasendreschen ist angesagt. „Schön hier“, „spiele gern hier“, „wird wieder schwer hier“, gibt Nadal von sich. Lächeln kommt ihm dabei keines aus. Zumindest lässt er sich ein paar lobende Worte über Thiem „entlocken“. „Er hat großes Potenzial! Er kann die French Open in Paris gewinnen“, erklärt Nadal. Nachsatz mit einem Schmunzler auf den Lippen: „Hoffentlich nicht heuer.“ Spricht’s und ist schon wieder eine Wolke.

14.45: Locker, gut gelaunt und mit Flip-Flops an den Füßen schlendert Thiem in den Pressebereich und setzt sich ans Podium. Die Fragen der internationalen Journalisten beantwortet Thiem höflich. Zwar in keinem Oxford-Englisch, aber mit charmantem ostösterreichischem Akzent. Auch der anschließende Ansturm der heimischen Pressevertreter bringt den achtfachen ATP-Toursieger nicht aus der Ruhe. Offen lässt er die Finalniederlage von Madrid gegen Nadal Revue passieren. „Es war auf jeden Fall eines meiner besten Matches. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Nicht jedes Tennismatch macht Spaß, aber das schon. Ich hatte richtig Bock drauf. Obwohl ich es verloren habe, vor vollem Center Court gegen Nadal auf Sand“, diktiert der Niederösterreicher in die Notizblöcke.

15.30: „Kids Day“ im Foro Italico. Das heißt Wirbel ohne Ende. Kaum taucht ein Star auf dem Gelände auf, geht das Geschrei der unzähligen Kinder los. Auch bei Thiem, der sich einige Minuten Zeit nimmt und bereitwillig Autogramme schreibt. Danach zieht sich der 23-Jährige ins Hotel zurück, um zu regenerieren und sich von seinem persönlichen Physiotherapeuten Alex Stober behandeln zu lassen.

20.00: Abendessen in der Taverna Trilussa. Dort wo einst Thomas Muster Stammgast war, geben sich die Stars von heute die Klinke in die Hand. Novak Djokovic, Stan Wawrinka und Tomas Berdych lassen es sich an diesem Abend schmecken. Auch Thiem will sich die „beste Pasta der Welt“ nicht entgehen lassen. Beim Blick in die Weinkarte bekommt er allerdings große Augen. Der Merlot, Jahrgang 2005, um 2300 Euro ist nichts für ihn. Er bleibt beim Wasser. So gut die Pasta auch ist, Mamas Küche ist trotzdem die beste. „Ich freue mich nicht speziell auf ein Gericht, sondern einfach, wieder mal zu Hause essen zu können“, betont Thiem, ehe sich Thommy Haas an den Tisch gesellt und zu den jüngsten Erfolgen gratuliert.

21.30: Der lange Tag des Tennis-Jungstars neigt sich dem Ende zu. Thiem verabschiedet sich. Der Weg zum Ausgang wird zu einem kleinen Spießrutenlauf. Gäste stürmen auf ihn zu und wollen Selfies und Autogramme. Thiem erfüllt alle Wünsche und verschwindet in die Nacht. Schlafen steht aber noch nicht auf dem Programm. „Er stretcht sich jetzt noch einmal und wird noch einmal von seinem Physio behandelt. Gegen Mitternacht geht es dann für ihn ins Bett“, lobt Coach Bresnik seinen Schützling für dessen professionelles Verhalten.