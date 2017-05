Innsbruck – Die Spatzen pfiffen es ja schon seit Wochen von den Dächern, jetzt ist auch die Tinte trocken. Andrew Yogan, 25-jähriger US-Amerikaner, der in der abgelaufenen Saison für 14 Spiele beim HCB Südtirol über dem Brenner vorspielte, verstärkt in der kommenden Saison die Innsbrucker Haie in der Erste Bank Eishockey Liga. Damit kommt ein weiterer Crack mit Gardemaß (191 cm) und Kampfgewicht (92 kg).

In Sachen Topscorer schlug das Pendel in den Überlegungen während der letzten Wochen zwischen John Lammers (58 Punkte) und Austin Smith (55) aus. Es gilt als fix, dass Lammers (CAN/31) eine dritt­e Saison den Dress der Haie überstreifen wird, was den Abschied von Publikumsliebling Smith (USA/28) bedeuten dürfte. Im Angriff sind die Legionärs-­Planungen noch nicht abgeschlossen. (lex)