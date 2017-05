Von Max Ischia

Waidhofen a. d. Ybbs — Das Gros der Tiroler Paradekletterer trainierte am Sonntag ein letztes Mal in der altehrwürdigen Tivolihalle. Kilian Fischhuber befand sich nicht darunter. Aus zweierlei Gründen. Zum einen hat Österreichs bester Boulderer seine Wettkampfkarriere 2014 beendet, zum anderen war „mein Zwölferblock aufgebraucht", wie der Wahl-Innsbrucker schmunzelnd anmerkte.

Bevor er sich am Dienstagnachmittag mit seiner „Göttergattin", Boulder-Queen Anna Stöhr, in seine niederösterreichische Heimat aufgemacht hatte, legte er noch ein Training im vortags eröffneten Innsbrucker Kletterzentrum ein. Schließlich will der fünffache Weltcupsieger, zweifache Vizeweltmeister (2005, 2012) und Europameister von 2013 gewappnet sein, wenn er anlässlich der Boulder-Staatsmeisterschaft am Samstag in seiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs ein Wettkampf-Comeback feiert.

Lange musste der 34-Jährig­e dazu nicht überredet werden. „Ich bin ja noch fit, und wenn schon eine ÖM in meiner Heimat ist, muss ich fast dabei sein. Außerdem macht es so doppelten Spaß."

Losgelassen hat Fischhuber der Klettersport ohnedies nie. Im Gegenteil. Nach 2014 absolviertem Unterrichts-Praktikum im BRG in der Au war der Herr Magister (Englisch und Sport) rund um den Erdball unterwegs — um zu klettern. Erst in der Vorwoche war er aus der Türkei zurückgekehrt, zuvor war er eine Woche in Italien und drei Wochen in Chile und Argentinien gewesen. Und bei einem Einladungswettkampf in Santiago de Chile war „Kili" schnurstracks als Zweiter aufs Podest geklettert. Gelernt ist gelernt.

Angesprochen auf die Chancen bei der anstehenden ÖM, hält der sechsfache Staatsmeister den Einzug ins Finale der besten sechs für möglich. „Den Druck haben die anderen." Wie Top-Favorit Jakob Schubert, dessen WG-Kollege Alfons Dornauer, Jugend-Europameister Georg Parma oder Titelverteidiger Lukas Ennemoser.

Bei den Damen wird ein Duell zwischen Fischhubers Lebensgefährtin Anna Stöhr und Katharina Saurwein erwartet.