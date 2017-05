Von Robert Ullmann

Innsbruck – Von wegen Vereinstreue im Tennissport. Ein längst über Bord geworfener Ehrenkodex. So genannte Eigengewächse, Hoffnungsträger oder Stammspieler wechseln zu jenem Club, bei dem die sportlichen Herausforderungen und finanziellen Zuwendungen am größten sind. Tirol- und österreichweit. Dazu verführt auch das Reglement, das Punktespiele in verschiedenen Ligen und Vereinen, ja verschiedenen Nationen ermöglicht. Davon profitieren auch Tiroler Spitzenspieler.

In der am Samstag beginnenden Punktejagd in der 1. Bundesliga verstärkt Johannes Ager (Kramsach), der mehrfache Gewinner von Future-Turnieren, das österreichische Meisterteam des TC Gleisdorf auf Nummer zwei. Alexander Erler (Kufstein) ist für den 1. Salzburger TC in der ersten Bundesliga aktiv, in der gleichen Liga kämpft auch Matthias Haim (Kolsass) für den TC Scheibbs. Rainer Eitzinger (Stans) findet man in der Spielerliste des Zweitligisten Altenstadt (Vbg.). Und Johannes Bangratz (ehemals TC Pitztal) verstärkt Niederösterreichs Landesligist St. Pölten.

Eine spiel- und kampfstark­e Abordnung aus Tirol mit Max Asen, Walter Grubmüller und Ernst Rangger punktet für den ASKÖ Auhof (OÖ) in der Seniorenklasse 60+. In Pasching sind mit Hans-Dietrich Heiss­l und Sigurd Fragner zwei Tiroler Spitzenspieler in der Klasse 70+ engagiert. Und erfolgreich. Jürgen Hager verstärkt Colony Wiens Team 45+ und Christoph Ploner in der gleichen Klasse den TC Neumarkt. Natürlich ist auch Albert Grimm, nach dem Gastspiel in Kramsach, wieder im Mannschaftstennis dabei. Und zwar auf Nummer 1 beim Vienna Footballclub 60+.

Im Vergleich zu anderen Clubs geradezu bescheiden liest sich die Spielerinnen­liste der beiden Tiroler Damenclubs in der 1. Bundesliga. Der TK IEV MED-EL vertraut auf die jahrelangen Stützen des Clubs, auf Iris Haider-Maurer, auf Veronika Sepp-Zweckmair, auf Jana Haid, auf die Osttirolerin Alena Weiß und die beiden Südtiroler Schwestern Julia und Evelyn Mair. Mit dieser erfahrenen Riege, zu der sich noch Jana Jais und Maria Len­a Hofmann gesellen, sollen im Tiroler Derby zum Saison­auftakt gegen Wörgl die ersten Sieg-Punkte eingefahren werden. Einen Punkt will Wörgls Coach Stefan Schneck mit auf die Heimreise nehmen. Voraussetzung dazu wäre eine knappe Niederlage.