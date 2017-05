Von Josef Metzger

Wien – Toronto, Multikulti-Stadt und Sport-Metropole am Ontariosee, ist Österreichs erstem NBA-Profi Jakob Pöltl zwar schon ans Herz gewachsen – bei seiner Urlaubsrückkehr nach Wien gestand der 2,14 m lange Riese aber in ehrlicher Bescheidenheit: „Es ist halt ganz was anderes, wenn du hinkommst, wo du aufgewachsen bist.“

Trotz der vielfältigen Küche in Toronto mag es Pöltl, wenn für ihn bei „Papa und Mama“ aufgekocht wird. „Schnitzel hat es schon gegeben. Und Marillenknödel gibt es auch bald!“ Auch wenn er als Jungprofi schon an die zwei Millionen Dollar kassiert – Pöltl hat sich seine Bodenständigkeit bewahrt. Und freut sich, wenn man ihn „auf der Mariahilfer Straße erkennt und um ein Fot­o bittet. Das ist auch gut fürs Basketball. Vor zehn Jahren war der Sport in Österreich bei Weitem nicht dort, wo er heute ist ...“

Er lebt seit einigen Jahren in Amerika, erst in Salt Lake City, seit 2016 in Toronto, ist sich aber seiner sportlichen Verantwortung für die Heimat bewusst. „Es schaut gut aus für die Teilnahme an der EM-Quali“, sagt Pöltl, der für das Österreich-Team natürlich eine tolle Verstärkung wäre, bekäme er die Freigabe. „Aber wenn, dann erst nach der Summer League.“ Nach dem Heimaturlaub geht’s im Juni zurück nach Toronto und zu den Raptors. Bis dorthin wird sich auch zeigen, wie sehr die Mannschaft durchgemischt wird, ob die Stars wie Lowry oder DeRozan bleiben.

Pöltl selbst hat es zwar nicht schriftlich, ist sich aber aufgrund der Gespräche mit dem Raptors-Management „ziemlich sicher, dass sie mit mir planen“. Sonst hätten sie ihm ja kaum ans Herz gelegt, sich dort zu verbessern, wo er noch Defizite hat, sprich: „Körperliche Stärke. Und beim Wurf aus dem Feld.“ Darum liegt der sympathische Korb-Riese auch im Urlaub keineswegs auf der faulen Haut, sondern arbeitet auch in Wien an Fitness und Wurfpräzision. „Ich geh’ jeden Tag in die Halle.“ Pöltl ist zukunftsorientiert und fokussiert, blickt aber ohne Frust zurück auf seine erste, aus österreichischer Sicht historische NBA-Saison. „Ich bin eigentlich zufrieden. Es gab Meilensteine wie das erste Spiel, die ersten Punkte, den ersten Sieg – und Highlights wie zum Beispiel gegen Atlant­a, wo wir das Spiel gedreht haben“, bilanziert der Wiener, der aber weiß: „Als Rookie hast du es leichter, es wird noch nicht so viel verlangt“, so Pöltl. „Aber im zweiten Jahr gibt’s keine Entschuldigungen mehr.“

Er ist sich sicher, dass ihm als verbessertem Werfer aus allen Lagen der große Wurf gelingen kann. Auch aus dem Würzburger Dirk Nowitzki wurde erst im Laufe der Jahre ein All Star, dem die Herzen zufliegen. Noch sind’s (nur) eine Handvoll Fans, die den heimischen Basketball-Pionier Pöltl seiner Größe wegen bestaunen ...