Von Alex Gruber

Innsbruck, Wattens – Den Transferpoker um Wunschspieler Stefan Rakowitz hat die WSG Wattens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den FC Wacker „verloren“. Der torgefährliche Kreativspieler von Wiener Neustadt wird wohl in Kürze bei den Schwarzgrünen am Innsbrucker Tivoli als Neuerwerbung präsentiert.

„Wir haben ihm ein faires Angebot unterbreitet. Bei einem Wettbieten können wir nicht mitmachen, weil ich weder das Gehaltsgefüge noch die Hierarchie in unserer Mannschaft in Frage stellen will und werde“, sagte WSG-Sportmanager Stefan Köck vor der gestrigen Fahrt nach Liefering und will sich anderweitig orientieren.

Eine Tatsache, die auch beweist, dass sich die Wattener trotz exzellenter Saison finanziell weiter nach der Decke strecken müssen. Von Aufstiegs-Ambitionen in der neuen Saison wollen Coach Thomas Silberberger und Co. jedenfalls unisono nichts hören. Es gilt, sich wieder sattelfest aufzustellen. Dafür könnte Hard-Juwel Sebastian Santin eine sinnvolle Kaderergänzung sein. Aber auch die muss ins finanzielle Schema passen.

Die Causa Rakowitz könnte man als Indiz dafür werten, dass der FC Wacker bei allen Turbulenzen das bessere Angebot auf Tiroler Boden hält. Was wiederum zeigt, wie gut diese Saison der WSG ist.