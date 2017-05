Wien – Das ewig junge Duell zwischen den Swarco Raiders und den Vienna Vikings, zwischen Ost und West, zwischen Hauptstadt und Peripherie: In der Austrian Football League (AFL) gibt es nichts Größeres als das Aufeinandertreffen von Vikings und Raiders. Gestern war es wieder einmal so weit, die Vikings baten die in der bisherigen Saison noch unbesiegten Raiders auf der Hohen Warte zum Tanz. Und beendeten die Serie der Gäste: 31:14 stand es am Ende für die Hausherren.

Dabei gerieten die Raiders gleich einmal in Rückstand, 0:7 stand es nach dem ersten Angriff und auch nach dem ersten Viertel. Dass die Vikings Revanche für die Niederlage im Hinspiel nehmen wollten, war auch weiterhin zu spüren: Nach dem Ausgleich der Raiders durch einen Bonatti-Touchdown schlugen die Hausherren erneut zurück, mit einem 7:17-Rückstand für die Tiroler ging es in die Pause.

Ersatzgeschwächte Raiders (unter anderem fehlte Sandro Platzgummer) kämpften weiter um den Anschluss, statt Sandro punktete Bruder Adrian. Nichtsdestrotz blieben die Hausherren überlegen, vor 2300 Zuschauern waren US-Quarterback Kevin Burke und Co. diesmal zu stark. „Alle haben gefightet, aber wer so viele Fehler macht wie wir heute, der kann das Spiel nicht gewinnen“, kommentierte Headcoach Shuan Fatah. Neben dem Spiel verloren die Raiders auch die Tabellenführung an die Vikings. (a.m.)