Wattens – Wieder einmal oder sogar zweimal lag man hinten (0:1, 1:2) und wieder einmal marschierte die WSG Wattens beim 3:2-Auswärtssieg gegen Liefering als Sieger vom Platz. Es war der vierte volle Erfolg in Serie, der nach 35 Runden unglaubliche 50 Punkte bringt.

„Wir haben einen Lauf und die gewisse Lockerheit. Es passt alles“, weiß WSG-Manager Stefan Köck, der auch auf den Lieferinger Tormannfehler beim 2:2-Ausgleich durch Flo Mader anspielte. Apropos Mader: Den Routinier sowie Innenverteidiger David Gugganig macht Coach Thommy Silberberger als wichtige Elemente aus, warum der Ball in den eigenen Reihen im Frühjahr so oft und so gut lief. Auch gegen die Jungbullen hatten die Wattener die Kugel mehr in den eigenen Reihen. „Da steckt taktische Arbeit dahinter. Jeder zieht mit und jeder weiß, was er zu tun hat“, analysiert Silberberger die Detailarbeit, die im großen Ganzen auf Platz fünf der Tabelle glänzt.

Die 50er-Party ist für den Tiroler Aufsteiger schon perfekt. Auch weil Flo Buchacher, der gegen Liefering das Siegestor schoss, ungeahnte Knipserqualitäten entdeckt. Fünf Saisontreffer lassen sich für einen Linksverteidiger mehr als nur sehen.

Vor dem letzten Heimspiel gegen Austria Lustenau schreibt Silberberger noch die Ziele „zweitbestes Frühjahrsteam“ und „zweitbeste Heimmannschaft“ aus. In beiden Wertungen hat Bundesliga-Aufsteiger LASK den Titel. Die vielen Punkte rauben Manager Köck budgettechnisch nicht den Schlaf: „Es war zwar nicht damit zu rechnen, aber durch unsere starken Leistungen haben wir ja auch Sponsoren gewonnen.“ Dass Stefan Rakowitz jetzt nebenan, also beim FC Wacker gelandet ist, notiert Köck in gebotener Ruhe: „So ist das Geschäft. Wir werden die Augen offen halten und einen Guten holen. Es gibt Bekannte und weniger Bekannte.“ Bislang hatte die WSG-Führung ein sehr gutes Händchen. (lex)