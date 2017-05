Von Thomas Mair

Innsbruck – Es gleicht einem Canossagang, wenn Rot-Sünder aus dem Fußball-Unterhaus am Mittwochnachmittag die Stufen zum Tiroler Fußballverband im ersten Stock des Tivolistadions beschreiten. Jeder Schritt auf dem Weg zum Strafsenat ist beschwerlich und die Situation, die zum Ausschluss führte, läuft im Kopf wie ein Spielfilm immer und immer wieder ab. Völlig zu Unrecht habe der Schiedsrichter den roten Karton gezückt, das gilt es der Kommission nun glaubhaft zu versichern.

Tatsächlich kommt es einer Ausnahme gleich, wenn sich Spieler den Vorwürfen persönlich stellen und eine Anhörung anfordern. „Es kommen nicht mehr viele“, bestätigt Strafsenatsobmann Peter Linser, dass seit der Einführung der neuen Geschäftsordnung 2011 die schriftliche Stellungnahme per E-Mail vermehrt angenommen wird. „Das ist auch das Recht eines jeden“ und hilft bei der Urteilsverkündung, zumal die beiden Senate mit je vier Mitgliedern sonst nur den Ausschlussbericht des Schiedsrichters als Entscheidungsmittel zur Hand hätten. Geladen werden Beteiligte, wenn eine Strafe über mehr als 150 Euro oder drei Spiele Sperre im Raum stehen.

Reichenau-Trainer Gernot Glänzer kennt den Ablauf beim Strafsenat schon in- und auswendig, weil er jeden seiner beschuldigten Spieler begleitet. „Es ist mit allen fein zu reden“, stellen die Gespräche für den 49-Jährigen keine besondere Belastung dar. Vielmehr attestiert er den Mitgliedern Fingerspitzengefühl: „Die Kommission hat Verständnis für Emotionen, die Schiedsrichter heutzutage oftmals nicht mehr zulassen. Dennoch kommen sie über gewisse Sachen nicht drüber. Eine Strafe muss eben ausgesprochen werden.“

Prinzipiell zieht ein Platzverweis eine Sperre nach sich, mit Bildern oder Videos seien Leute schon freigesprochen worden. Linser begrüßt das: „Tatsachenentscheidungen werden nicht geändert. Offensichtliche Unrichtigkeiten können wir beheben. Zum Beispiel, wenn ein falscher Spieler Rot bekam.“

In seiner langjährigen Tätigkeit als Fußballspieler musste der 38-Jährige nie vor dem Strafsenat antanzen („Den Canossagang habe ich mir erspart!“), als Rechtsanwalt in Imst kenne er die rechtliche Situation. „Mir war es wichtig, juristisch erfahrene Leute im Senat zu haben“, erklärt TFV-Präsident Sepp Geisler, selbst Jurist. Der Zillertaler baut neben Linser auf Thomas Patterer (Staatsanwalt) im zweiten Ausschuss. „Ich mische mich nicht in die Entscheidungen ein und kann mich an keinen Tiroler Fall erinnern, der in den letzten Jahren im Rechtsmittelsenat des ÖFB (dritte und letzte Instanz, Anm.) landete.“ Das zeugt laut Geisler von der „sehr guten Arbeit der ehrenamtlich Tätigen“. Und die Entscheidungsträger zeigen durchaus auch Gnade und korrigieren die Strafen nicht selten nach unten.