Von Florian Madl

Innsbruck – Was Erstliga-Aufsteiger Wattens in der abgelaufenen Saison zuwege brachte, ist aller Ehren wert. „Für viele Experten waren wir Fixabsteiger, jetzt sind wir nicht weit weg vom Drittplatzierten“, staunte Stefan Köck, Sportlicher Leiter der WSG, über seine Mannschaft.

Die Frage, welcher Tiroler Verein die Saison denn nun weiter vorne abschließt, berührt den Ex-Profi weniger als die Transfersituation. Ein Flügelspieler, ein Offensivmann und ein Innenverteidiger stehen auf der Wunschliste von Trainer Thomas Silberberger. Ein paar junge Talente, auch solche von der Akademie Tirol, sollen den Kader ergänzen. Solche wie der bald vertragslose Philipp Riegler? „Ein interessanter Mann“, bestätigt Köck.

Bedeckt hält sich Köck, wenn es um die Saisonziele geht. Reicht der Klassenerhalt in der Sky Go Erste Liga, um 2018/19 in einer 16er-Liga mit vornehmlich Halbprofi-Teams mitzuspielen? „Ich habe kein Problem damit, die Liga muss und wird sich entwickeln.“ Allerdings: In entlegene Winkel Österreichs vorzudringen, um zu mitternächtlicher Stunde drei Minuten TV-Präsenz vorweisen zu können, wird auf Dauer auch die Wattener kaum zufriedenstellen.

Diplomatisch gibt sich allerdings auch Präsidentin Diana Langes, die ihrem Projekt WSG Wattens einmal das Fernziel höchste Liga verpasst hatte. Ob man sich einem möglichen Bundesliga-Aufstieg verwehren würde? „Das sicher nicht. Aber vorrangig geht es uns darum, guten Fußball zu spielen und die Leute zu begeistern.“ Heuer gelang das, aber langfristig werden wohl auch die Ansprüche der Fans im Langes-Stadion steigen. Das gilt nur bedingt fürs Budget, wenngleich die 45-Jährige meint: „Viele unserer privaten Partner haben ihre Beiträge erhöht.“ Mit einem Etat von knapp 2,4 Millionen Euro lässt sich allerhand bewerkstelligen, ein Aufstieg allerdings nur mit Volltreffern am Transfermarkt.

„Wir werden in kein Bieterverfahren einsteigen“, erteilt Stefan Köck einer Preistreiberei in der Wechselperiode eine Absage. Von vielen Beratern nimmt der Sportliche Leiter Abstand, um nicht in eine Spirale zu kommen. „Wir unterbreiten faire Angebote. Aber wir können nicht mehr geben, als wir haben.“

Beim FC Wacker indes nimmt der Kader für die kommende Saison immer mehr Gestalt an. Dass sich Tormann Christopher Knett dem FC Wacker anschließen könnte, ist seit geraumer Zeit bekannt. Der 26-Jährige von Austria Lustenau kommt ablösefrei und unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Option. Nach dem Abgang von Pascal Grünwald war Handlungsbedarf gegeben, die Lücke scheint nun geschlossen.

Der 1,84 m große Mann kam über die Nachwuchsmannschaften der Wiener Austria und Hoffenheims sowie über die deutsche Regionalliga (in 95 Spielen 27-mal ohne Gegentor) zur Lustenauer Austria (138 Spiele). „Einer, der auf dem Platz laut werden kann“, charakterisiert der FC Wacker Knett. Dessen Versprechen: „Ich werde alles reinwerfen, dass wir nächstes Jahr unsere Ziele erreichen.“ Also aufsteigen.