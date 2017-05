Von Florian Madl

Innsbruck — Am Dienstag Passo Mortirolo (1854 m), Stilfserjoch (2758 m), Umbrailpass (2502 m). Am Mittwoch Passo del Tonale (1883 m) und Canazei (1442 m). Am Donnerstag Passo Pordoi (2239 m), Passo Valparola (2200 m), Grödnerjoch (2121 m), Panidersattel (1437 m), Pontives (1103 m). Dann: Kreuzbergpass (1636 m), Piancavallo (1290 m). Und schließlich Monte Grappa (1620 m). Bevor der 100. Giro d'Italia am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren nach Mailand (28 km) in die Zielgerade führt, sind die Leichtgewichte gefordert.

Solche wie die kolumbianische Bergziege Nairo Quintana, als Gesamtzweiter derzeit in einer Lauerposition hinter dem niederländischen Zeitfahrmeister Tom Dumoulin. Der ist weniger leicht, schaffte es aber erstaunlich gut über die bisherigen Erhebungen. Die wahren Anstiege kommen allerdings erst jetzt. „Das wird die Königsetappe", meinte Ex-Profi Thomas Rohregger, der beim Giro 2012 selbst eine Bergankunft auf das Stilfserjoch bewältigte.

Die Höhenluft auf 2700 m Seehöhe, dazu die Länge der Etappe (227 km) — am Dienstag könnten im Hinblick auf die Giro-Gesamtwertung die Würfel fallen. Was spricht für wen?

1 Favorit Tom Dumoulin (NED): Der Gesamtführende vom Sunweb-Team, mit 71 kg kein Leichtgewicht, bleibt seiner Marschroute treu. Der 26-Jährige lässt sich durch ungestüme Attacken nicht aus der Ruhe bringen und erweist sich auch am Berg als Konstante. „Für mich ist er Giro-Favorit", analysiert Experte Rohregger. Dumoulins Nachteil: Seit dem Sturz von Wilco Keldermann (NED) ist sein Team (mit dem ehemaligen Tirol-Team-Fahrer Georg Preidler) dezimiert.

2 Verfolger Nairo Quintana (COL): Der Movistar-Profi hat den Gewichtsvorteil auf seiner Seite (58 kg). Nachteil: 2:41 Minuten Rückstand zwingen ihn am Dienstag zum Handeln, wahrscheinlich schon am Mortirolo. Der legendäre Anstieg wurde von den Veranstaltern im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Michele Scarponi (ITA) in „Cima Scarponi" umbenannt — die Etappe eröffnet am Dienstag eine Schweigeminute.

3 Außenseiter Vincenzo Nibali: Ob der „Hai von Messina" noch genug Biss hat? Der Giro-Sieger 2013 und 2016 hat mit 65 kg keinen Gewichts-, aber jedenfalls einen Heimvorteil. Nur: Keiner stürzt sich so wagemutig bergab wie der 32-Jährige.