Von Alex Gruber

Innsbruck – Dass die vereinsseitige Option wie bei Christoph Kobleder und Michael Schimpelsberger auch bei Siller vorerst nicht gezogen wurde (die TT berichtete), stand fest. Die Verhandlungs-Tür blieb bis zum gestrigen Tag mit einem veränderten Angebot aber offen, ehe Siller von General Manager Alfred Hörtnagl darüber informiert wurde, dass er kein Teil mehr der weiteren Planungen sei. Zwei Tage vor dem Saisonende und nachdem viele anderen Kollegen am vergangenen Freitag beim letzten Heimspiel gegen Horn verabschiedet worden sind. Das hätte sich wohl auch der „Sewi“ nach 118 Spielen im schwarzgrünen Dress in Liga eins, zwei und im ÖFB-Cup verdient.

Siller kam im Jänner 2013 von Grödig zum FC Wacker und war im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt in den Finalspielen tragendes Element. Ebenso in Liga zwei im Kampf um den Klassenerhalt und am Weg zur Winterkrone 2015 unter Coach Klaus Schmidt. Wenn der Baum brannte, war auf den 28-jährigen Innenverteidiger, der im Frühjahr sogar für einige Spiele die Kapitänsbinde trug, stets Verlass.

„Ich war jetzt viereinhalb Jahre da und habe immer alles gegeben“, sagt Siller, der jetzt erst einmal die „Reset-Taste“ drücken wird. Ein lukratives Jobangebot in der Privatwirtschaft hat sich in den vergangenen Wochen zerschlagen, die Zukunft ist somit offen. „Irgendetwas ergibt sich sicher.“ Das letzte Match in Wiener Neustadt wird sich der Familienvater aber sparen. Übrigens: Seit gestern darf Rechtsverteidiger Michael Schimpelsberger (26), der zuletzt selbst von einer „durchwachsenen Saison“ sprach, eine weitere Saison beim FCW bleiben.

News: Speerspitze Patrik Eler kuriert sich wegen seiner Meniskusprobleme für die neue Saison vorsorglich aus. Michae­l Lercher und Dominik Baumgartner wurden ins U21-Nationalteam für die EM-Quali-Partie gegen Gibraltar (8. Juni) und das Freundschaftsspiel gegen Ungarn (12. 6.) einberufen. Felipe Dorta ist auf Abruf.