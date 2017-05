Von Benjamin Kiechl

Salzburg – Es wird gebaggert, gesmasht und um jeden Ball gekämpft. Auf der Beachvolleyball-Anlage des Universitäts- und Landessportzentrums Salzburg/Rif waren die ÖSV-Skispringer gestern ganz in ihrem Element.

Dass es immer wieder tröpfelte und pünktlich zum Ende der Trainingseinheit der Salzburger Schnürlregen einsetzte, schien niemanden zu stören. „Am liebsten spiele ich den Angreifer, aber da fehlt mir leider etwas die Größe“, schmunzelte der 1,66 Meter große Stefan Kraft, der Überflieger der abgelaufenen Saison.

Der seit Kurzem 24-Jährige hatte beim Training sichtlich Spaß. „Der Trubel um meine Person ist schon etwas größer geworden. Ich genieße die Momente, die ruhiger sind“, erzählte der amtierende Doppelweltmeister, Skiflug-Weltrekordhalter und Gesamtweltcupsieger, während hinter ihm das Beachvolleyball-Turnier munter weiterging. Trotz des Riesenerfolgs ist Kraft am Boden geblieben. „Der Winter war schon etwas Besonderes, das passiert vielleicht nur einmal im Leben. Aber sonst ist alles gleich geblieben und ich blicke nach vorne.“

Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang hat auch Manuel Poppinger im Visier. Nach seinem Kreuzbandriss vor acht Monaten konnte der 28-jährige Axamer seine Rückkehr ins ÖSV-Team („Es ist wie eine zweite Familie für mich“) kaum erwarten. Am Montag war es schließlich so weit, er absolvierte in Ramsau die ersten Comeback-Sprünge. Erleichterung pur. „Er hat gejubelt, dass man es auch noch am Dachstein gehört hat“, feixte Trainer Alexander Diess. Poppingers Ziel ist „ganz klar Olympia, aber das geht nur über Etappen“. Im Juni will er in Predazzo die nächsten Flugmeilen sammeln, bis zu den Winterspielen sei es noch ein langer Weg.

Und dennoch: „Jeder von uns hat schon die fünf Ringe im Kopf“, erklärte der Fulpmer Gregor Schlierenzauer, dem als Karriere-Krönung noch Olympia-Gold im Einzel fehlen würde. Im Beachvolleyball klappte es gestern im Doppel mit Kraft auf Anhieb mit dem Sieg, bei Olympia soll es im dritten Versuch gelingen. Der Tiroler Manuel Fettner hingegen wollte aufgrund von Rückenschmerzen gestern nicht in den „Sandkasten“, Landsmann und Neo-Ehemann Andreas Kofler fehlte beim Lehrgang. „Er ist auf Hochzeitsreise in Südafrika“, verriet ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin, der hofft, dass Kofler im Ehestand zu neuen Höhenflügen aufbricht. „So eine Veränderung im Leben kann eine Sportler enorm weiterbringen.“

Auch der Beachvolleyball-Schwerpunkt in der Vorbereitung solle sich bezahlt machen. „Beim Beachvolleyball ist das richtige Timing entscheidend – genauso wie beim Absprung am Schanzentisch“, erklärte Kraft. Nachsatz: Skispringen sei dann doch cooler. Kommende Woche wird in Ramsau gesprungen statt gebaggert.