Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Dass es nach 19 Jahren so endet, ist mehr als traurig“, sagte Hypo-Headcoach Daniel Gavan auf dem Weg in ein Wellness-Wochenende mit seiner Frau. „Ich bin sehr enttäuscht.“ Der gebürtige Rumäne hat das Angebot, künftig wieder als Co-Trainer zu arbeiten, sofort abgelehnt. Was die Zukunft bringt, weiß er noch nicht.

Hypo-Manager Hannes Kronthaler hatte nach dem Wechsel in die Deutsche Liga eine Entscheidung getroffen: Der Bau-Löwe setzt auf der Trainerbank nicht auf die Dienste seines Meistertrainers. Kronthaler reaktivierte seinen bisherigen Sportdirektor Stefan Chrtiansky in der Coachingzone.

Das traf den langjährigen Mittelblocker schwer. „Ich habe so gezittert, dass es mit Deutschland etwas wird. Dann kam die Hiobsbotschaft.“ Tirols Volleyball-Zampano wollte seinem langjährigen Kapitän einen sicheren Dreijahresjob in der zweiten Reihe anbieten, Gavan empfand das als Beleidigung. Auch die angebotene Aussicht, irgendwann wieder in die erste Reihe zu hüpfen, reichte ihm nicht: „Ich habe meinen Stolz!“

Er wolle keinen Rosenkrieg ausfechten, wünsche dem Team nur das Beste für die Aufgaben – seine Zukunft werde ihn nach knapp 20 Jahren anderswo hinführen. Wohin, dass weiß der zweifache Meistertrainer noch nicht. Gavan: „Die Entscheidung bezüglich Deutschland fiel sehr spät. Darum muss ich ab Montag einmal alle Möglichkeiten abwägen.“ Er werde aber in jedem Fall vorerst in Innsbruck bleiben. Jetzt will er aber erst einmal Abstand zu all dem Geschehenen finden. In einer Therme, weit weg vom Volleyball.