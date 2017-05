Von Tobias Waidhofer und Alex Gruber

Wiener Neustadt, Innsbruck – Dass die Sky-Go-Erste-Liga-Saison für den FC Wacker im Wr. Neustädter Teddybären & Plüsch-Stadion zu Ende ging, war einen Schmunzler wert. Denn richtig kuschelig ging es beim Tiroler Traditionsverein in dieser in Summe doch eher durchwachsenen Spielzeit eigentlich nie zu.

Die schwarzgrüne Leistungssteigerung der vergangenen Wochen war aber auch am Freitag in Niederösterreich – zumindest zu Beginn – augenscheinlich und mündete in einer schnellen 1:0-Führung: Nach einer starken Kombination über Michi Lercher, Armin Hamzic und Assistgeber Roman Kerschbaum landete das Leder bei Solospitze Florian Jamnig, der eiskalt einschob (6.). Bejubelt wurde der Treffer von Jamnig und Kollege Baumgartner im Golfer-Stil.

Die gute Laune war aber schnell dahin, denn nach 20 Minuten schritt Armin Hamzic mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen, dafür kam einer ins Spiel, der am Freitag schon vor dem Anpfiff für Schlagzeilen sorgte: Flo Rieder, zuletzt Debüt-Torschütze gegen den SV Horn, hatte nämlich am Freitag Nachmittag seine Unterschrift unter einen Profivertrag gesetzt. Bis 2019 (mit Option) soll der „Innsbrucker Junge“ aus der Peerhofsiedlung jetzt beim FC Wacker die nächsten Karriereschritte unternehmen.

Dass Wiener Neustadt am Freitag nach der Einwechslung des 21-jährigen Mittelfeldspielers immer besser wurde, darf dem Neo-Profi natürlich nicht angelastet werden. Dem 1:1-Ausgleich (26.) durch Mario Ebenhofer ging ein schlimmer Baumgartner-Fehlpass voraus. Beim Abschluss des Niederösterreichers machte aber auch Keeper Lukas Wedl nicht die beste Figur. Und im Finale des ersten Durchgangs ging es in einer ähnlichen Tonart weiter, weil aber Kevin Freiberger (38.) und Florian Sittsam (45.) gute Möglichkeiten ausließen, blieb es beim Remis.

Doch auch im zweiten Durchgang gelang den Innsbruckern ein guter Start. Wieder war es Florian Jamnig, der nach Schimpelsberger-Vorlage für die 2:1-Führung sorgte (50.). Und als Roman Kerschbaum sieben Minuten später im Fallen ins Kreuzeck traf, war der FC Wacker endgültig auf die Siegerstraße eingebogen. Neo-Profi Rieder traf kurz vor Schluss noch den Pfosten.

Mit dem 3:1-Auswärtsieg in Wiener Neustadt fixierte der FC Wacker seinen Status als bestes Team des letzten Meisterschaftsviertels und bleibt in der Tabelle vor Wattens. Es wurde zum Ende also doch noch einmal kuschelig ...

Wattens bewies große Moral

Im letzten Match der Saison wollte der Aufsteiger aus Tirol endlich den ersten Sieg gegen Austria Lustenau landen und damit Platz zwei in der Heimtabelle und Rückrunde lösen. Ein Abstimmungsfehler im Defensivverbund leitete aber das 0:1 (Bruno/5) ein. Und als Julian Wiessmeier, der ja nach Ried wechselt, ein Volley-Traumtor zum 0:2 (24.) gelang, roch’s nach einem bitteren Ende.

Die WSG, die gegen Lustenau schon zu Beginn Chancen (Gebauer, Toplitsch) vorfand, hat aber mehrfach bewiesen, dass man sie niemals abschreiben darf. Schon gar nicht, wenn Christian Gebauer auf Vollgas schaltet. Nach einer Topchance durch Flo Buchacher (26.) zündete eben der Rotschopf aus Navis, über den sich Bundesligist Altach freuen darf, den Turbo und bediente mit einem idealen Stanglpass Speerspitze Lukas Katnik, der zum 1:2 (34.) einschieben konnte. Und keine 90 Sekunden später war nach Maßflanke von Gebauer wieder Katnik bei seinem neunten Saisontreffer zum 2:2 (36.) der Nutznießer.

„Wattens ist immer Spektakel“, lachte der Schwazer Westliga-Coach Stefan Höller – schon im Urlaub – gut gelaunt in der Halbzeitpause. An Unterhaltung mangelt es im Gernot-Langes-Stadion in dieser Spielzeit nur selten. Hinein in den zweiten und letzten Saison-Durchgang. Die WSG war im tabellarischen Vergleich immer noch auf Tuchfühlung zum FC Wacker, dessen Match zur Halbzeit auch unentschieden stand.

Dass Lustenau-Coach Andreas Lipa zur Pause Sobkova (völlig überfordert gegen Gebauer) vom Feld holte, war nur logisch. Mit Alex Joppich kam bei den Vorarlbergern neben Stefan Bergmeister ein zweiter Tiroler Außenverteidiger aufs Feld. Nach Fehler von Edelroutinier Martin Svejnoha war Goalie Ferdl Oswald WSG-Retter (48.). Und die Wattener Fans bedachten Svejnoha, der ja in die Rolle des Co-Trainers wechselt, aufmunternd mit „Schweini“-Sprechchören.

Nach Toplitsch-Traumpass hatte Assistkönig Benni Pranter, wie Kollege Gebauer im Sky-Go-Liga-Team der Saison, in Minute 54 die Führung am Fuß, scheiterte aber an Lustenau-Goalie Mohr. Danach flachte die Partie in der Vorwärtsbewegung auf beiden Seiten ab.

Es blieb beim Remis. Wattens ist somit stolzer Zweiter der Heimtabelle und starker Tabellenfünfter. Am Ende stand ein dickes Plus und eine sensationelle Moral.