Von Alois Moser

Innsbruck – Selten genug, dass Kitzbühels Trainer Alexander Markl einmal mit seiner Mannschaft komplett zufrieden ist. Dazu braucht es schon Leistungen wie beim gestrigen 5:0-Heimsieg gegen den SVI.

„Leider kann man dieses Kitzbühel nicht immer sehen“, kommentierte Markl nach einer „eindeutigen Angelegenheit“ gegen die Innsbrucker: „Das war wirklich eine tolle Leistung heute.“ Indiz für die Dominanz der Gamsstädter: „Der Gegner schoss in 90 Minuten nicht einmal aufs Tor.“

Einen speziellen Druck, den Verfolgern etwas vorzulegen, habe sein Team aber nicht verspürt: „Druck haben wir schon die ganze Saison.“ Die Leistung gegen den SVI gelte es jetzt zu konservieren: „Ich hoffe, das können wir auch in den kommenden Wochen zeigen.“ In Abwesenheit von Coach Hans Glabonjat (weilte auf einer Hochzeit in Mailand) sah sein Vertreter Wolfgang Grosch einen „verdienten Sieg der Kitzbüheler, auch wenn der vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“.

Kitzbühel hat vorgelegt, die Verfolger müssen heute nachziehen: Die Reichenau gastiert in Kundl, Telfs empfängt Fügen.