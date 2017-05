Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach dem FC Kufstein und SC Schwaz, die die Saison schon unter der Woche beendet haben, fiel am Samstag auch für die Wacker Amateure (1:4 in Eugendorf) und Wörgl (1:1 bei Austria Salzburg) der Vorhang. Zeit, Bilanz zu ziehen:

FC Wacker Amateure: Im letzten Match debütierte mit Matthäus Taferner ein hochtalentiertes Nachwuchsjuwel (Baujahr 2001), das auch in der neuen Saison den Dress der schwarzgrünen Fohlen überstreifen soll. „Ich will dabeibleiben“, sagt der Edeltechniker, dem auch Angebote aus Freiburg und Hoffenheim vorliegen würden. In der Akademie Tirol ist man über den möglichen Abgang von Taferner, der noch in der U16 spielt, eher weniger glücklich. Amateure-Coach Thommy Grumser hält seinerseits fest: „Mir geht’s immer um den Spieler. Nicht wie groß er ist, sondern wie schnell er Situationen erkennt.“

Die Fohlen waren in der abgelaufenen Saison blutjung unterwegs, sehr oft mit einem Durchschnittsalter unter 19 Jahren. „So gesehen können wir in Summe von einer guten Saison sprechen, Und wenn man sieht, wer zu den Profis hochgeht, kann man von einem sehr guten Jahr sprechen“, spielt Grumser auf die Jungprofiverträge von Jeffrey Egbe, Raphael Galle und Florian Rieder an. Möglich, dass noch ein weiterer (Riegler?) folgt. Auch möglich, dass noch weitere talentierte AKA-Kicker (auch Hubmann, Leitner oder Martic haben Wacker als Stammverein) zu den Amateuren hochstoßen. „Wir holen jetzt nicht acht 2001er-Jahrgänge. Es muss immer Sinn ergeben“, spricht Grumser im ruhigen Ton. Gestern streifte er sich am Gardasee im Urlaub einmal die Badehose über. Das hat sich jener Mann, der auch als Interimscoach bei den Profis im Herbst eine gute Figur machte, mehr als verdient.

SV Wörgl: Der Aufsteiger und für viele designierte Fixabsteiger fixierte schon eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt. Das 1:1-Remis bei Absteiger Austria Salzburg gab’s zum Drüberstreuen. Und entgegen seiner Ankündigung schlüpfte Coach Denis Husic doch nicht mehr als Spieler ins Trikot. „Das wollte ich den Salzburgern nicht antun“, lacht Wörgls Tausendsassa, der gemeinsam mit Hall-Coach Akif Güclü in dieser Woche in Faak am See alle Prüfungen am Weg zur A-Lizenz absolviert. Zudem steht für die Wörgler ja auch noch das Kerschdorfer-Tirol-Cup-Finale gegen Kitzbühel (am Pfingstmontag in Neustift) auf dem Programm. Ein Grund mehr, warum Husic sagt: „Unter unseren Umständen mit vielen Verletzungen und zum Teil einer ungünstigen Auslosung ist der Klassenerhalt plus das Pokalfinale eine Sensation.“

Mit Paul Linzbauer hütete zuletzt wieder ein 17-Jähriger den Kasten, mit Johannes Naschberger (Baujahr 2000) spielte ein Talent der AKA Tirol vor. Den „Naschi“ möchte Husic in der neuen Saison gerne als Stammkraft begrüßen. Drei bis vier andere Neue seien schon fix, will Husic aber aus Respekt gegenüber laufenden Ligen noch unter Verschluss halten: „Ex-Bundesliga-Kicker können wir uns keinen leisten.“ Der SV Wörgl muss weiter aus weniger mehr machen.