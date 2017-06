Der Zeitplan 15.30 Uhr: 8. EUREGIO Schulmeisterschaft im Weitsprung

17.45 Uhr: Aufwärmen der Athleten

18.45 Uhr: „Kranzlstechen", Vorstellung der Top-Athleten

19.00 Uhr: Golden Roof Challenge

21.45 Uhr: Siegerehrung

Livestream





Zahlen zum Golden Roof Challenge



5 Meter: Die Einstiegshöhe der Stabhochspringer bei dieser Veranstaltung und heuer noch von keinem Österreicher übersprungen. Lokalmatador Riccardo Klotz (Bestmarke 4,90 m) hätte sich heute gerne daran versucht — aber der 18-Jährige vom ATSVI verletzte sich am Sonntag (Handgelenk).

13 Auflagen: Seit 2005 gibt es die internationale Golden Roof Challenge in Innsbruck. Die Idee, geboren auf der Wohnzimmer-Couch des Veranstalter-Ehepaars Armin und Birgit Margreiter, fand sogar schon in Rio de Janeiro, Vaduz und München Umsetzung.

15 Meter: Der ausfahrbare Event-Truck bietet eine VIP-Lounge mit Terrasse und Vordach, dazu einen LED-Bildschirm und eigene WCs für Gäste. So etwas wurde in der Innsbrucker Altstadt noch nie gesehen.

36 km/h: Diese Anlaufgeschwindigkeit braucht es, um den 5,20 m langen Karbonstab (3 kg Gewicht) entsprechend zu biegen und Höhen um 5,50 zu meistern. „Gefühlt ist das so, als würde man gegen eine Wand laufen", meint Diplom-Trainer und Veranstalter Armin Margreiter. Die Zughand muss für einen Sekundenbruchteil 700 kg Druck standhalten.

41,4 km/h: Diese Anlaufgeschwindigkeit maß Margreiter bei einem Weltklasse-Weitspringer auf seiner mobilen Anlage. Für eine Hundertstelsekunde werden am Absprungbalken 10 Tonnen Druck freigesetzt: „Die sind in solchen Situationen schon gebrochen", erinnert sich Margreiter an Österreichs-Langzeitrekordhalter Andreas Steiner, der beim Alpenrosen-Meeting einen Beckenbruch erlitt.

100 Helfer, der Großteil Freiwillige, tragen heute zum Gelingen der Veranstaltung bei.

2125 TV-Ausstrahlungen weltweit registrierte der Organisator bei der letzten Event-Auflage.

3000 Leute sollen heute den Besten beim Springen zuschauen. Vorausgesetzt, die nicht auszuschließenden Gewitter fallen nicht zu stark aus.

7000 Euro liegen im Jackpot bereit. Die „Nordkette-Trophy" bekommen Athleten für eine neue Jahresweltbestleistung. Favorit: Europameister Piotr Lisek aus Polen, der heuer als einziger Mensch in der Halle die 6-Meter-Marke knackte.

8000 Kinder aus 200 Schulen Nord- und Südtirols sowie des Trentino beteiligten sich an der Qualifikation für die Euregio-Schulmeisterschaften im Weitsprung. Die besten 40 stehen heute (ab 15.30 Uhr) im Finale und bilden quasi die Ouvertüre.

143.000 Euro beträgt das Gesamtbudget der Veranstaltung, zu der auch Stadt und Tourismusverband allerhand beitragen.

25 Millionen Leute verfolgten das Fernseh-Livesignal, als im Vorjahr in Rio gesprungen wurde (Globo-TV), 167 Millionen Online-Clippings rechtfertigen das Engagement zusätzlich.