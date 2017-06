Von Alois Moser

Innsbruck – „Es hat mir schon wehgetan, nur zuschauen zu können. Speziell um das Heimspiel gegen das US-College vor den vielen Zuschauern tut es mir leid. Aber am Wochenende bin ich wieder dabei.“ Sandro Platzgummer ist heiß auf sein Comeback – drei Wochen Verletzungspause waren für den Runningback der Swarco Raiders eine lange Geduldsprobe. Dabei sollte der Medizinstudent selbst am besten wissen, was man dem eigenen Körper zumuten kann.

„Wenn man schon so viel­e Verletzungen hatte wie ich und weiß, was wie wehtun kann, tut man sich in Anatomie natürlich leichter“, lacht der Innsbrucker, der im zweiten Semester Medizin studiert. Es ist auch im Training kein Nachteil, wenn mehrere angehende Mediziner (neben Platzgummer ebenso Vincent Müller und Fabian Seeber) auf dem Platz stehen, und auch Physiotherapeuten sind im Raiders-Kader zu finden: „Da gibt es bei Verletzungen dann meistens schnell eine vorläufige Diagnose.“

Für Platzgummer, der seit seinem sechsten Lebensjahr Football betreibt, ist die Symbiose zwischen dem Lernen auf Prüfungen und dem Zeitfresser Football machbar, aber schwierig: „Nur im Juni wird es wirklich stressig, wenn es mitten in der Prüfungsphase auch mit den Raiders sportlich richtig rundgeht.“

Rundgehen soll es auch heute am Tivoli: Gegen die Graz Giants muss ein Sieg her, um den zweiten Platz in der Tabelle zu festigen. Hintergrund: Der Erste und Zweite der Tabelle steigen direkt ins AFL-Halbfinale ein und müssen nicht durch die Wildcard-Runde. „Wenn wir so spielen wie gegen das US-College, dann haben sie keine Chanc­e“, brennt Platzgummer auf sein Comeback, das zu „90 Prozent“ stattfinden wird.

Zwei Spiele ohne Sandro Platzgummer, zweimal verloren – sind die Raiders auf ihren Youngster angewiesen? Der 20-Jährige bleibt bescheiden: „Es fällt schon auf, wenn ich spiele, aber vor allem, weil ich in den Special Teams überall dabei bin.“ Bruder Adrian (22), wie Sandro eine wichtige Stütze der Raiders-Offensive, kommentiert die knappe Niederlage gegen die Benedictine Ravens in der Vorwoche schmunzelnd: „Eigentlich wollten wir demonstrieren, dass es genauso ohne Sandro geht.“ Auch wenn der ältere der beiden Platzgummers nicht ohne Bruderstolz feststellt: „Sandro ist wohl der beste Runningback Österreichs.“ Die Graz Giants sollten heute im Tivoli auf jeden Fall gewarnt sein – die Platzgummers sind wieder los.