Innsbruck — Nach dem Highlight gegen das US-Amerikanische College Benedictine Ravens stand für die Swarco Raiders am Samstag wieder Ligakost auf dem Programm. Aber kein leichter Happen: Mit den Graz Giants gastierte ein Konkurrent um den zweiten Tabellenplatz in der Austrian Football League am Tivoli. Für die Raiders hieß es „verlieren verboten" — und nach einem Rückstand gewannen die Raiders noch mit 56:49.

Die 3500 Zuschauer sahen dabei schon im ersten Viertel ein richtiges Punktefestival: Beide Mannschaften gaben richtig Gas. Für die Hausherren lief der zuvor schmerzlich vermisste Sandro Platzgummer wie sein Bruder Adrian zweimal in die Endzone, und trotz eines weiteren Touchdowns von Gregor Hofmann lagen die Raiders zur Pause noch mit 35:42 zurück.

Es bahnte sich die dritte Niederlage in Folge für die Tiroler an — doch diese drehten auf: Wiederum Sandro Platzgummer (2x) und Fabian Abfalter drehten die Partie in einem Kraftakt noch zugunsten der Hausherren, die nach der Pause nur noch einen Touchdown der Gegner zuließen. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Die Hauptsache ist, dass wir den Sieg nach Hause gefahren haben", kommentierte Raiders-Coach Shuan Fatah. (a.m.)