Nervenaufreibend bis zur letzten Sekunde verlief die Titelentscheidung in der Landesliga West. Was sich am 19. August (nach der zweiten Runde) mit der einzigen Tabellenführung in dieser Saison andeutete, wurde Dienstag Realität. Der SV Zams kehrt mit einem 4:0-Heimsieg gegen Oberperfuss nach 16 Jahren in die UPC Tirol Liga zurück, weil gestern Natters (0:0 in Matrei) auf den letzten Metern noch abgefangen werden konnte.

Nachdem der Natterer Punktverlust in der Zammer Eurogast-Grissemann-Arena bestätigt wurde, gab es bei den 550 Fans kein Halten mehr. Die Helden auf dem grünen Rasen wurden mit Sektduschen bedacht und Obmann Herbert Falch hielt nicht nur eine Freudenträne zurück. „Es ist ein überwältigendes Gefühl. Wir haben damit eigentlich nicht gerechnet", fehlten dem Obmann die Worte und er genoss das Bad in der jubelnden Menge: „Wir haben immer gegen den Abstieg gespielt und nun die Kehrtwende geschafft."

Die Natterer können sich mit dem Relegationsduell am Donnerstag und Sonntag gegen St. Johann trösten und ihren dritten Aufstieg in Serie noch finalisieren. „Es hat nicht sein sollen. Wir hatten genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden", meinte Natters-Obmann Anton Geiger nach dem torlosen Remis im Wipal: „Wir haben die Relegation vor Augen und müssen die Kräfte bündeln." Für die Leukentaler wäre es der zweite Aufstieg en suite.

Die Natterer müssen nach dem verpassten Meistertitel ihre Wunden lecken — schon am Donnerstag beginnt die Relegation.

Meister (Mayrhofen) und Relegationsteilnehmer (St. Johann) standen in der Landesliga Ost schon vor der letzten Runde schon fest. Im Kampf um den Klassenerhalt rettete sich gestern Kufstein II mit einem 2:0-Auswärtssieg in Söll. Leidtragender war der SV Kolsass/Weer, der nach einer 0:3-Niederlage im direkten Abstiegsduell in Bruckhäusl den Kürzeren zog und in die Gebietsliga absteigen muss.

Die Erleichterung in Kufstein war dementsprechend groß. Auch bei Trainer Norbert Werndle, der nach einem Unfall zu Hause bleiben musste. „Die Jungs haben geholfen, meine Wunden zu pflegen", richtete Werndle aus.