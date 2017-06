Von Florian Madl

Kitzbühel – Europameisterschaften – in vielen Sportarten ein unwiderstehlicher Lockruf für Top-Profis, ein Fixpunkt im Wettkampf-Kalender. Im Biathlon, Radsport und eben auch Triathlon ist eine EM mit wenigen Ausnahmen Treffpunkt einer ambitionierten Amateur­szene. Kitzbühel ist dieser Tage EM-Gastgeber, die Stadt besann sich ihrer Affinität zum Amphibien-Sport, zum rasanten Mix aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und geht es nach Wolfgang Fuchs, dem Obmann des Triathlonvereins, veredelte man diese Europameisterschaft im Sinne der Sportler: „Die Teilnehmer stehen im Mittelpunkt. Wir wollen für sie eine tolle Veranstaltung, aber ohne großen Schnickschnack.“ Auch ohne Luxus investieren die Kitzbüheler über eine halbe Million Euro in das Event, das heute mit dem City Triathlon startet. Geld, das auch aus touristischer Sicht gut investiert zu sein scheint (1600 Athleten/30 Nationen). Ein höhere sportliche Kategorie (World Series) streben Fuchs und sein Freiwilligen-Team nicht an, als Station der Top-Liga müsste man 1,5 Millionen Eur­o veranschlagen.

Das heißt nicht, dass die Kitzbüheler nicht international auftreten wollen, „aber wir konzentrieren uns auf den Nachwuchs“. Wolfgang Fuchs denkt künftig an Zwei-Tages-Veranstaltungen, an einen Junioren-Europacup und einen – wie er es nennt – „coolen Nachwuchs-Bewerb“. Am Donnerstag soll zudem die Entscheidung fallen, ob Kitzbühel demnächst als Qualifikations-Standort für die Olympischen Sommerjugendspiele auftritt.

Heuer nannten 380 Kinder aus 14 Nationen für die KitzTri­Games, die Talente liegen Wolfgang Fuchs genauso wie die Behindertensportler besonders am Herzen. Sein Credo: „Wir brauchen keine Top-Stars. Das sind für uns ohnehin die Paratriathleten und die Kinder.“