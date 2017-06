Von Florian Madl

Innsbruck – An Stationen ist der Air + Style-Contest reich. Und damit ist nicht der Versuch des Ideenspenders Andrew Hourmont gemeint, der mit seinem Snowboard-Spektakel schon in Los Angeles und Peking gastierte. Nach der Gründung (1994) wuchs das Event bis zum Bergisel-Unglück (1999), um sich in Seefeld und München neu zu positionieren. Bis 2007, als Hourmont zurückkehrte: erst auf den Bergisel, dann auf das Areal des Tivoli-Nebenplatzes (Olympiaworld). Jetzt führt die Reise über die Zwischenstation Kühtai (2018) zurück an die Traditionsstätte (2019/2020). Ein Dreijahresvertrag mit Stadt, Land, Tourismusverband und Tirol Werbung garantiert Andrew Hourmont 500.000 Euro Sponsorsumme, die Freude von Innsbrucks Vizebürgermeister Christoph Kaufmann ist groß. Hohe Ticketpreise, eine für manche überbordete Zahl an musikalischen Einlagen – das ließ das Stimmungsbarometer mancherorts sinken. „Der Sport rückte zuletzt in den Hintergrund. Mit der FIS wird sich das ein wenig ändern – was ich begrüße.“ Ein in den Urzeiten der Veranstaltung unvorstellbarer Schwenk, galt der Air + Style-Contest doch jahrelang als Heimstätte der freien Boarder-Szene, die unter dem liberalen Weltverband International Snowboard Federation (ISF) ihr Dach hatte. Jetzt hat der Internationale Skiverband das Sagen.

Die Zeiten ändern sich, die Befindlichkeiten auch. Air + Style-Vater Andrew Hourmont, der gestern im Ausland weilte und für keine Stellungnahme erreichbar war, steht mittlerweile in Diensten des Internationalen Skiverbands FIS. Und der bildete geradezu das Gegenstück zum Akronym ISF. Hourmont, geboren 1966 in Cardiff (Wales), soll sein Fachwissen künftig in die Entwicklung des Snowboardsports einfließen lassen. Den Freestyle-Sport kennt wohl keiner besser als er.

Dass auch Peter Schröcksnadel, der alpinverliebte Präsident des Österreichischen Skiverbands, seine Freude über die Air + Style-Rückkehr auf den Bergisel äußern würde, wäre wohl vor vielen Jahren schwer vorstellbar gewesen. Aber unter den neuen Vorzeichen sieht die Lage anders aus, der erfolgreiche Präsident schätzt Hourmont. „Das wird eine tolle Sache“, ist sich der 75-Jährige sicher. Ein weiterer FIS-Weltcup auf seinem Hoheitsgebiet quasi, der ÖSV kann sich freuen.

Michael Bielowski, Geschäftsführer der Olympiaworld und als solcher zuletzt Hausherr des Air + Style, sieht den Abschied pragmatisch. „Neues Konzept, neue Idee, neuer Standort. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen.“