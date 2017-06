Zams – Neben einem schweren Gang ins Zillertal zu Landesliga-Ost-Champion Mayrhofen müssen sich die Klubs der UPC Tirol Liga in der kommenden Saison auch wieder auf ein ganz heißes Gastspiel in Zams einstellen: Der Boden im Oberland, wo die Zammer mit einem 4:0-Heimsieg über Oberperfuss am letzten Spieltag der Landesliga West den Meistertitel lösten, ist berühmt-berüchtigt.

Erstmals seit 1999 schlägt der SV Zams seine Zelte wieder in Tirols höchster Spielklasse auf. Und nachdem nicht wenige Klubs mit den Euros winken, malt sich der Aufstieg der Eigenbautruppe als positives (Gegen-)Beispiel aus. Rund um Torjäger Dominik Schweisgut (21 Tore), Fabian Burger (15) oder Routiniers wie Edmund Stubenböck „sind alle Führungsspieler vom Verein“, wie Obmann Herbert Falch betont. Nachsatz: „Wäre schön, wenn andere Klubs auch so täten. Wir bestreiten diesen Weg sicher weiter.“ Coach Florian Schlatter – nicht sein erster Titel – ergänzt: „Die Kameradschaft ist super. Ich hoffe schwer, dass wir das Team großteils zusammenhalten können.“

Die spontane Meisterfeier sei so laut gewesen, dass die Exekutive in der Nacht antanzen musste. Ein paar Spieler waren anscheinend gestern Mittag noch unterwegs (lex, tommi)