Natters - Nach den letzten beiden Landesliga-Spieltagen (Samstag und Dienstag) wartet am Donnerstag (18 Uhr) auf den FC Natters und St. Johann bereits das Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die UPC Tirol Liga (Rückspiel - Sonntag, 17.30 Uhr).

„Das ist eine Frechheit“, macht Natters-Trainer Clemens Gschösser seinem Ärger Luft. „Ich weiß nicht, wem so was einfällt.“ Und auch sein St. Johanner Pendant Albert Trixl meint: „Das hätte man sicher anders regeln können.“ Zum Beispiel mit einem zusätzlichen Spieltag am Pfingstwochenende oder einer längeren Pause. „Dann wäre die Saison halt drei Tage länger gegangen.“

Besonders Natters scheint psychologisch im Nachteil, da der Landesliga-West-Zweite noch bis Dienstagabend um den direkten Aufstieg kämpfte, St. Johann konnte sich hingegen länger auf die Entscheidungsspiele einstimmen. „Das könnte eine Rolle spielen“, bestätigt auch Trixl. Anderer Meinung ist da Natters-Coach Clemens Gschösser, der betont: „Wir werden den Frust beim Abschlusstraining aus den Köpfen bringen.“ Eine eigens angemietete Eistonne und zwei zusätzliche Physiotherapeuten sollen Erholung bringen.

Sportlich wartet das Duell zweier Überraschungsteams, beide Mannschaften stehen als Aufsteiger vor dem Durchmarsch und betonen unisono: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Während Natters-Coach Gschösser am Mittwoch noch ein Videostudium einlegte, wollen sich die St. Johanner auf die eigenen Stärken konzentrieren. „Es wird die Tagesform entscheiden“, meint Trixl. Neben dieser wird aber auch von hoher Bedeutung sein, welches Team die Belastungen besser wegsteckt: Acht Spiele in vier Tagen – da würde selbst jeder Profi aufschreien ... (t.w.)