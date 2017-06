Als Hobby-Tennisspieler konnten Sie sich beim Training mit Profi Andreas Haider-Maurer im Mai Tipps holen. Heißt der nächste Wunschgegner Roger Federer?

Beat Feuz: (lacht) Das wird schwierig werden.

Roger Federer ist in der Schweiz ein Sportheld. Können Sie ihm diesen Titel mit Abfahrts-WM-Gold heuer in St. Moritz abringen?

Feuz: Nein, definitiv nicht. Federer ist ein Weltsportler und in diesem Weltsport einer der größten. Und er ist eines der größten Vorbilder überhaupt. Der Skisport ist in den Alpenländern groß, weltweit aber viel zu klein, um so eine Wirkung wie bei Federer zu erzeugen.

Mit diesem WM-Titel im Februar ist für Sie ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Wie hat sich Ihr Leben als Weltmeister verändert?

Feuz: Es hat sich wenig geändert, außer dass ich eines der größten Ziele in meinem Leben erreicht habe. Sonst bleibt sich alles gleich. Aber ich werde öfters erkannt, egal ob in Tirol oder in der Schweiz.

Und wo findet Beat Feuz dann die Ruhe – in der Wahlheimat Aldrans oder doch im Schweizer Emmental?

Feuz: Im Emmental kennt mich natürlich jetzt so gut wie jeder. Nach dem WM-Titel war es da nicht wirklich ruhig. So etwas ändert sich aber schnell wieder. Man wird nicht mehr von jeder Seite angesprochen, es beruhigt sich. Das ist auch in Tirol so. Niemand ist wirklich aufdringlich.

Klingt so, als würden Sie diesen ruhigen Lebensstil bevorzugen.

Feuz: Ja, das passt mir gut. So bin ich im Emmental aufgewachsen, das ist mein Leben. Ich kann auch mal ruhig mit den Freunden Tennis spielen wie im Sommer im Klub in Oberperfuss (Bezirksliga, Anm.). Das ist mir sehr wichtig. Ich will nicht, dass es um mich immer Rambazamba gibt.

Es soll ja auch Pläne geben, mit einem Hausbau langfristig in Tirol sesshaft zu werden.

Feuz: Das mit dem Bauen könnte einmal so weit kommen, aber das ist noch alles offen. Tirol gefällt mir sehr gut. Für mich und meine Freundin (die Tiroler Ex-Skirennläuferin Katrin Triendl, Anm.) wäre es gut, wenn wir beide so wie jetzt beide Locations haben.

Sie haben vorher einen ruhigen Lebensstil angesprochen – Ruhe ausstrahlen, cool bleiben gehört spätestens seit dem WM-Titel zu Ihnen. Alles hat sich konzentriert. Wie klammert Beat Feuz das alles aus?

Feuz: Das ist eine gute Frage ... man kann es in Wahrheit nie ausblenden. Man muss es akzeptieren. Ich habe gewusst, dass ich die beiden Rennen beim Weltcup-Finale in St. Moritz ein Jahr vor der WM gewonnen habe. Ich bin meinen Weg gegangen und habe mir nicht dreinreden lassen.

Wie ist man denn auf Knopfdruck bereit?

Feuz: Das geht gar nicht. Aber man kann seine Saisonplanung auf gewisse Rennen auslegen. Ich bin letzten Sommer wenig Ski gefahren. Das hat mich so weit gebracht, dass ich bis Jänner in Hochform war. Es hängt viel mit den Trainingstagen zusammen. Wenn ich 40 bis 50 Tage im Sommer trainiere, wäre ich zu Saisonbeginn super drauf. Aber es gibt keine Garantie, dass ich im Jänner noch fit bin.

Das heißt auch heuer: ein Sommer ohne Ski?

Feuz: Ja, die stelle ich lange weg bis August. Das bringt nichts für den Winter, das habe ich gelernt.

Hinter Ihnen liegt ein langer Weg mit etlichen Knieoperationen und dem drohenden Karriereende 2013. Es hieß immer wieder: Feuz kommt nicht zurück. Wie oft wurden Sie schon abgeschrieben?

Feuz: Ein paarmal wird das schon gewesen sein (lacht). Es waren schwierige Zeiten dabei – und ich habe selbst gezweifelt, ob ich es je wieder schaffe.

Sie sprechen die Knieverletzung von 2013 an, als eine Versteifung des Knies drohte?

Feuz: Ja, damals war an Skifahren nicht zu denken. Ich wollte einfach wieder ein normales Leben führen mit ein wenig Sport wie Tennis. Das wäre schön gewesen. Skifahren war ganz weit weg.

Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Feuz: Ich wusste, dass der Tag kommen kann, an dem ich und alle anderen sagen müssen: Es hat keinen Sinn mehr aus, ich muss aufhören. Mit dem habe ich immer gerechnet. Aber ich habe nie abgeschlossen mit dem Skifahren, sonst hätte ich nicht gekämpft. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich wieder richtig mitfahren konnte. Es war ein langer Prozess – und es ist jetzt noch ein Prozess. Ich kann immer noch nicht 100 Prozent so locker trainieren wie vor vier, fünf Jahren.

Diese 100 Prozent – sind die wirklich noch einmal möglich?

Feuz: Nein, aber das versuche ich auch nicht mehr. Wenn ich vergesse, dass ich auf mich schauen muss, muss ich dafür büßen. Das sind dann schmerzhafte Wochen.

Damit ist auch der Gesamtweltcup nie wieder ein Thema? 2011/12 verpassten Sie die Kugel nur um 25 Punkte.

Feuz: Das ist schon seit dem Herbst 2012 kein Thema mehr. Ich muss damit leben, dass ich von September bis März nicht voll fit am Start stehen kann. Das wird nicht mehr besser. Das lässt das Knie nicht mehr zu. Mein Ziel sind daher mehr die Eintagesklassiker. So wie Kitzbühel, Wengen oder Olympia 2018.

Die Gams in der Kitzbühel-Abfahrt verpassten Sie im Jänner nur durch einen Ausfall. Ein Ziel für 2018?

Feuz: Definitiv.

Und eine letzte Frage: Abfahrts-Weltmeister 2017 St. Moritz – das bleibt Ihnen ein Leben lang. Wie klingt das?

Feuz: Es ist eine Riesengenugtuung. Einfacher wäre es gewesen, vor vier Jahren zu sagen, ich lasse es sein. Aber das Weiterkämpfen hat sich ausgezahlt. Das war der Lohn für all die Mühen. Die Bestätigung meines Weges.

Das Gespräch führte Roman Stelzl