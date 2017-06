Von Tobias Waidhofer

Wien, Innsbruck – Die Tiroler Rugbyspieler sind heiß auf eine Premiere. Noch nie in der seit 1997 andauernden Vereinsgeschichte konnten die starken Männer vom RC Innsbruck den österreichischen Meistertitel einfahren, am Samstag (17 Uhr, Wien, live im Internet unter www.sportonlive.tv) absolvieren Nationalspieler Florian Rudifera und Co. aber erstmals seit 2014 wieder ein Endspiel um den Titel.

Im Finale der ARC Pre­miership türmt sich mit Grunddurchgangssieger Rugby Donau Wien allerdings ein echter Hochkaräter vor den Tirolern auf. „Sie sind sehr erfahren und deshalb auch leicht zu fa- vorisieren“, erklärt Tho- mas Millen vom RCI. Der Blick zurück könnte aber helfen: Am 13. Mai gewannen die Innsbrucker in Wien mit 19:16. „Damit sind wir das einzige Team, das Donau in dieser Saison besiegen konnte“, weiß Millen.

Außerdem verleiht die eigene Stärke zusätzliches Selbstvertrauen. „Wir haben eines der besten Teams seit vielen Jahren. Die Kadertiefe ist gegeben und viele Spieler haben sich in dieser Saison enorm weiterentwickelt.“ Womit man bei Trainer Jim Crick angekommen wäre. Der britische Coach habe „enorm viel gebracht“, wie Millen betont – auch menschlich. Schließlich hat die Arbeitsmoral des Briten Vorbildcharakter – neben seinem Job als Coach arbeitet der Brite zusätzlich in einem Lager, einem Kindergarten und als Türsteher, um sich über Wasser zu halten.

Das passt zur Tiroler-Rugby-Szene, die sich gerne und erfolgreich als Familie inszeniert. Die Damen sind Stammgäste bei den Herren-Spielen, umgekehrt ist das nicht anders. Thomas Millen drückt es in seinen Worten aus: „Wir sind eine brutale Gemeinschaft.“

Eine, die aber immer noch ein Nomadendasein fristet. Der Traum von einer fixen Heimat blieb bis dato unerfüllt. Die meiste Zeit spielen die Tiroler am Ragg-Platz in Hall, einmal durften sie zuletzt nach Rinn ausweichen. „Das ist ein cooler Platz. Eine Heimat in Innsbruck wäre aber ideal“, weiß Millen. Vorerst bleiben die Rugby-Spieler Nomaden. Allerdings ziemlich erfolgreiche ...