Innsbruck — Die SPG Innsbruck West und Fritzens (Ost) starteten am Freitag aus der Pole-Position in die letzte Runde der Gebietsliga. Und im Westen legte der Tabellenführer gegen Tarrenz standesgemäß los, ging durch Dano Seidemann früh (14.) in Front, verabsäumte aber durch Manuel Kuster oder David Graber schon vor der Pause entscheidend nachzulegen. Deswegen musste das Team von Coach Elvir Karahasanovic weiter bangen, vor allem nach dem Wechsel, als die Oberländer drei Topchancen auf den Ausgleich vorfanden. Es blieb beim 1:0.

Im Verfolgerduell setzte Vils mit dem frühen Auswärtstor zwar zum Überholen an, Neustift drehte vor 800 Zuschauern aber mit 2:1 die Partie. Damit war Rang zwei in trockenen Tüchern. Vils und der IAC (7:0 in Sistrans) blieb letztlich nur das Nachsehen.

Der SV Fritzens setzte im Osten gegen Niederndorf den letzten Schritt auf dem Weg zum Durchmarsch in die Landesliga. Gegen Niederndorf holten die Mannen um Goalgetter Nico Strobl (34 Saison­treffer) mit einem 4:0-Heimsieg den Meistertitel und konnten im Vereinsheim anschließend wieder zur Meisterfeier blasen. Schwoich feiert als Ligazweiter — das stand schon vor der letzten Runde fest — ebenfalls den Aufstieg. Die Abstiegsfrage war in beiden Ligen mit drei abgeschlagenen Teams (Veldidena, Roppen, Karres und Niederndorf) schon zuvor geklärt.

Am Samstag (18 Uhr) rittern in der 1. Klasse Ost im Fernduell noch Schwaz II und Schlitters (auswärts in Reith, Kitzbühel und Achenkirch) im Fernduell um die letzte Titelentscheidung im Tiroler Fußball-Unterhaus. (pim, a.m., lex)