Innsbruck – Am Samstag beginnt der Confed Cup, das Testturnier für die WM 2018, mit dem Spiel Russland – Neuseeland (17 Uhr MESZ, ORF eins). Doch nach Konfetti-Stimmung sieht es derzeit nicht aus.

Ungewissheit: Die Meister der sechs Kontinentalverbände, der Weltmeister und der Gastgeber tragen in Russland eine WM-Generalprobe aus. Doch der Confederations Cup könnte 2017 zum letzten Mal gespielt werden. Das deutete Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge an: „Meiner Kenntnis nach wird der Confederations Cup 2017 in Russland letztmals veranstaltet und danach wahrscheinlich abgeschafft.“ Die Belastungen für die Topspieler seien zu hoch, das Turnier sei ohnehin „ohne Wert“.

Bedeutung: Im deutschen Team stehen nur drei Weltmeister – auch bei anderen fehlen Stars. Der Lichtblick: Cristiano Ronaldo. Die Meinung zum Turnier ist vielerorts zweigeteilt: „Ich verstehe nicht, warum der Confed Cup so runtergemacht wird“, sagte etwa Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Das Turnier sei für die jungen Spieler eine große Chance. Trainer-Legende Jupp Heynckes erwidert auf die Frage, ob er sich die Spiele des Confed Cups ansehe: „Ich denke, da habe ich bestimmt was anderes vor.“

Vorbereitung: Für die Vorbereitung von Confed Cup und WM hat Russland mehr als 643,5 Milliarden Rubel (rund 10 Milliarden Euro) eingeplant. Experten halten gut das Doppelte für wahrscheinlich.

Russland-Kritik: Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hatte vor dem russischen Nationalfeiertag (12. Juni) zu Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen. Hunderte Teilnehmer wurden festgenommen, internationale Kritik ließ nicht lange auf sich warten. DFB-Teamchef Jogi Löw sieht die Situation pragmatisch: „Ich finde, man sollte vom Fußball nicht verlangen, dass er Probleme überwindet, die auch die Politik nicht lösen kann.“

Interesse: Wenige Tage vor dem Confederations Cup waren nach russischen Angaben noch rund 30 Prozent der insgesamt 695.000 Tickets nicht verkauft. Der Chef des Organisationskomitees, Alexej Sorokin, relativierte: „Das ist absolut normal für einen Confederations Cup, da wir noch nicht wissen, wer ins Semifinale und Finale kommt.“ Großer Beliebtheit erfreuten sich die Spiele von Gastgeber Russland, die anderen Partien seien weniger nachgefragt.

Österreich-Bezug: Gastgeber Russland setzt mit Stanislaw Tschertsches­sow auf einen Trainer mit Tirol-Vergangenheit, der Ex-Tormann zog auch die Vorbereitung mit der „Sbornaja“ in Neustift durch. Der 53-Jährige bleibt Realist: „Wir sind der absolute Außenseiter.“ Österreichische Bundesliga-Akteure: der nachnominierte Sturm-Graz-Legionär James Jeggo (Australien), Altach-Stürmer Nicolas Moumi Ngamaleu (Kamerun).

Regeln: Erstmals werden bei einem großen FIFA-Turnier die Video-Schiedsrichter zum Einsatz kommen, um bei spielentscheidenden Situationen wie Toren, Abseits, Roten Karten oder Elfmetern die Korrektur offensichtlicher Fehlentscheidungen zu ermöglichen. FIFA-Technik-Direktor Marco van Basten kündigte eine genauere Berechnung der Nachspielzeit an. „Wir wollen mehr Spielzeit“, sagte der Holländer. Nachspielzeiten von drei oder vier Minuten sind bislang üblich, diese könnten sich demnach durchaus verdoppeln. Ein hartes Durchgreifen werde es auch bei „Mobbing-Situationen“ gegen Referees geben. „Wir wollen ein ordentliches Verhalten der Spieler.“

Hooligan-Sorgen: Russische Hooligans sind berüchtigt: Als radikalste Gruppen gelten Hooligans der Hauptstadtvereine Spartak und ZSKA Moskau, zwischen denen es immer wieder zu organisierten Straßenschlachten mit Dutzenden oder gar Hunderten Beteiligten kommt. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte es vor allem rund um das Spiel England gegen Russland in Marseille Ausschreitungen gegeben. „Wir sind sicher, dass sich in Russland solche Szenen nicht wiederholen. Massenschlägereien in Stadien sind bei uns untypisch“, meinte zuletzt OK-Chef Sorokin. Man werde hart gegen Krawallmacher vorgehen. „Hooligans werden – sofern sie auffällig werden – sofort nach dem russischen Gesetz bestraft.“ Die Gesetzgebung sei angepasst worden.

TV-Übertragung: Der Österreichische Rundfunk überträgt alle 16 Spiele live, die Spiele finden aufgrund der Zeitverschiebung im Vorabendprogramm statt. Das Eröffnungsspiel am 17. Juni heißt Russland – Neuseeland (ab 16.35 Uhr in ORF eins), das Finale steigt am 2. Juli (ab 19.45 Uhr). (TT, dpa, APA)