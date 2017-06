WSG Wattens: Noch ohne die beiden Neuzugänge Dino Kovacec und Sebastian Santin (starten am Montag), aber mit 23 Mann (21 Feldspieler und zwei Goalies) eröffneten die Wattener gestern die Sommervorbereitung auf die Sky Go Erste Fußball-Liga. Mit an Bord waren auch sechs Kicker aus der Tiroler Fußball-Akademie, die in Zukunft und in steter Absprache regelmäßig Teil des Profitrainings sein sollen. „Wir wollen eine Plattform für Tiroler Talente sein", unterstreicht Sportmanager Stefan Köck, dem ein gutes Miteinander mit den Akademie-Verantwortlichen und den Stammvereinen der Talente wichtig ist.

Auf Empfehlung trainierte gestern auch Aleksander Kostic, ein 21-jähriger, serbischer Offensivspieler von der Vienna, mit. Er hinterließ einen guten ersten Eindruck. Nach „zwei Gestandenen" — einen für die hinteren Reihen und einen für die Abteilung Attacke — hält Köck am sommerlichen Transfermarkt weiterhin Ausschau.

FC Wacker Innsbruck: Nach dem 1:3 bei den Bayern Amateuren wartet der nächste Probegalopp am Sonntag (17 Uhr): In Fulpmes trifft Wacker im Rahmen des Stubai-Cups je eine Halbzeit auf die beiden Europa-League-Teilnehmer CSKA Sofia (BUL) und Quabala FK (AZE). (lex)