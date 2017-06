Von Alex Gruber

Innsbruck, Schwaz – Über vier Jahre als LAZ-Standortleiter in Innsbruck, Tiroler Auswahltrainer und jetzt eben zwei Saisonen in der Akademie, durfte Sammy Glatz Tirols 2001-Jahrgang schleifen. Mit legendären Sprüchen, die sich die Jungs immer merken werden. Einige dieser Zitate fanden sich gestern auf einer Torte wieder, die Glatz zum Abschied ebenso bekam wie eine Bierdusche. Der Coach übernimmt die neue U15, seine Jungs steigen in die U18 auf. Gestern zeigten sie nach einem frühen Rückstand gegen Rapid (0:2 nach sechs Minuten) nochmals, wie viel Energie und Spielwitz in ihren Reihen steckt. Ein Doppelpack von Fabian Leitner und ein Tor von Matthäus Taferner, der zu den Wacker Amateuren wechseln will, drehten noch vor der Pause die Partie. „Sie haben richtig gut gespielt“, freute sich Glatz im Schwazer Sportzentrum über seine Schäfchen.

Für die U15 und die U18 gab’s gestern nichts zu holen: Die Jüngsten mussten nach dem Ausschluss für Goalie Fabian Hutter über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. „Es war ein sehr harter Platzverweis. Uns ist im Saisonfinish auch nach zwei Turnieren ein bisschen die Luft ausgegangen“, sagte U15-Trainer Stefan Land­auer, der mit dem kompletten Team in die U16 aufrücken wird.

Die U18 von Coach Andreas Spielmann stand gegen den Vizemeister aus Wien auf verlorenem Posten. Für einige war’s das letzte Akademie-Match.