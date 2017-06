Telfs – Wie steht es in Altenstadt, wie beim TC Kern? Die Handys unter den Spielern des TC Telfs – sie hatten spielfrei – liefen am letzten Spieltag der 2. Tennis-Bundesliga heiß. Aber die Hoffnungen auf Schützenhilfe erfüllten sich nicht. „Leider“, betonte Mannschaftsführer Adrian Gruber. Sowohl der Drittplatzierte Altenstadt als auch der Tabellenzweite Mauthausen spielten am Schlusstag ihre ganzen Trümpfe aus, feierten gegen St. Margarethen bzw. den TC Kern überlegene Siege und nützten damit die letzte Aufstiegschance. Telfs fiel auf Platz drei zurück – aus der (heimliche) Aufstiegstraum. Nach acht Spieltagen fehlte den Tirolern schlussendlich ein einziger Punkt, um den Sprung in die oberste österreichische Spielklasse zu schaffen. „Kein Beinbruch“, meinte die langjährige Mannschaftsstütze Manfred Riess. „Das Konzept, vermehrt junge Kräfte ins Bundesligateam einzubauen, ging voll auf.“ Ohne Wenn und Aber – die Oberländer können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Eine Saison, die Hoffnungen auf ein reines Tiroler Herrenteam in der Bundesliga weckt.

Mit einem reinen Tiroler Team und einem unerwarteten 5:2-Sieg beim höher eingestuften Schwechater TC beendete der IEV MED-EL das Meisterschaftsjahr in der 1. Tennis-Bundesliga der Damen. Das Quintett um Iris Haider-Maurer setzte sich in der Abschlusstabelle noch vor den TC Wörgl (auswärts 4:3-Sieg in Wr. Neustadt) und eroberte damit die Führungsposition im Tiroler Damentennis zurück. (r. u.)